Marius Sumudica e dispus sa se intoarca in Liga 1 si a anuntat si echipa pe care ar dori sa o preia

La 49 de ani, "Sumi" este acum antrenor pe banca celor de la Gaziantep, Turcia, locul 9 in campionat la intreruperea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus.Intr-o interventie telefonica la emisiunea DigiSport Special, de la DigiSport TV, Sumudica a recunoscut ca ar dori sa o antreneze pe Universitatea Craiova , asta daca nu cumva Rapid nu ar promova din Liga 2."Da, vreau sa antrenez CS Universitatea Craiova candva. Daca Rapidul nu va promova in Liga 1, vreau la Craiova. Daca Rapidul va fi aici, nu o voi face din respect. In Craiova am fost primit cum nu credeam ca e posibil, oamenii se purtau atat de frumos cu mine. E ceva incredibil acolo. Salariul nu intarzie nicio zi", a fost declaratia fostului golgheter din Giulesti pentru televiziunea mai sus amintita.El a castigat un titlu ca antrenor in Liga 1 pentru Astra in 2016.La Craiova tocmai a fost anuntat un nou antrenor dupa plecarea lui Corneliu Papura, e vorba de Cristiano Bergodi , italian, fost tehnician la Steaua , Rapid sau CFR Cluj D.A.