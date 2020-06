Marius Sumudica l-a dat de gol pe Gigi Becali in ce priveste negocierile pentru Florinel Coman

Ziare.

com

Fostul antrenor de la Rapid sau FC Vaslui a dezvaluit ca au existat negocieri intre clubul din Romania si Galata pentru transferul lui Florinel Coman.Antrenorul celor de la Gaziantep, Marius Sumudica, a vorbit pentru presa din Turcia, declarand ca Florinel s-ar adapta foarte bine la fotbalul otoman: "Transferul lui Coman la Galata ar fi benefic pentru el. Jurnalistii turci m-au intrebat chiar recent de el, eu le-am spus ca ar fi un transfer bun pentru ei", puncta Sumudica pentru portalul sporx.com.Ex-golgheterul din Giulesti a povestit ca Florinel Coman este un jucator de a carui crestere s-a ocupat chiar Gica Hagi, fosta legenda a Cim Bom: "Stie bine jocul, respecta tactica decisa de antrenor. Se poate adapta la fotbalul turc usor. Are viteza, tehnica si intre timp a capatat si forta fizica. Pot spune despre el, ca, daca va fi adus aici, va fi un transfer de succes pe termen lung", puncta Sumi-Gol despre septarul stelist, in publicatia mai sus amintita.Si patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut in trecut tratative cu Galata pentru Coman: "O sa-l vand la finalul sezonului, dar inca nu stiu unde. Galatasaray are probleme cu banii", puncta latifundiarul din Pipera.D.A.