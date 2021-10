Marius Șumudică, ofertă de ultimă oră. Unde va ajunge antrenorul român

Marius Șumudică a refuzat-o pe FCU Craiova și este așteptat în Turcia.

Antrenorul rmân a primit o ofertă de la Yeni Malatyaspor, locul 17 în prima ligă, scrie presa de la Istanbul.

Șumudică nu a acceptat propunerea venită de la Adrian Mititelu și are șanse mari să se întoarcă în Turcia.

Din câte se pare, părțile au ajuns la un acord verbal, antrenorul român urmând să vină la Malatyaspor cu Gabi Mărgărit și Cristi Petre, secunzi.

"Altă ofertă din România nu am mai primit. Nu mai vreau să dezvolt subiectul FCSB, echipa respectivă are antrenor. În momentul de față mai am discuții, sunt pe lista scurtă a unei echipe din Turcia, din prima ligă. Nu e Galatasaray (râde).

Rapid are rezultate peste așteptări în momentul de față. Încep meciurile grele, dar Daniel Niculae și Mihai Iosif au făcut o treabă foarte bună până acum. I-am promis lui Miță Iosif că nu voi merge la niciun meci al Rapidului, pentru a nu da curs unor discuții", a spus Șumudică la Digi sport.

