"Marius Sumudica povesteste chinurile prin care trece in izolarea din Turcia"

El se apropie totusi de finalul acestei perioade de 14 zile de izolare. Impreuna cu staff-sau, Sumudica a fost plasat intr-un camin studentesc, iar marile probleme apar acum, cand temperaturile in Turcia sunt in mare crestere, ajungand recent si la 36 de grade Celsius."E greu in carantina, mai am trei zile. Astazi au fost 36 de grade, suntem cazati la ultimul etaj al unui camin studentesc. N-avem aer conditionat, imi fac singur cu prosopul. Mi-e si frica sa imi pun ventilator, ca fac vreo gripa si ma ridica astia cu izoleta. Au venit caldurile la Gaziantep, aici e o zona foarte calduroasa, am auzit ca nu o sa mai vedem picaturi de ploaie decat peste patru luni", puncta pentru cei de la DigiSport Sumudica, fost antrenor la Rapid sau FC Vaslui."Internet am, mi-a adus un coleg ceva, l-am bagat in priza, nu ma pricep eu foarte bine, dar vad ca palpaie niste becuri. Am crezut ca avem televizor lipit pe perete, dar era ceva decupat dintr-o revista. Nici radio n-am, oricum nu intelegeam nimic. Pe vremuri, eram bucuros de un radio, mai ales daca il auzeam pe Ilie Dobre", mai amintea razand Sumudica, fost golgheter al Giulestiului.In principiu, campionatul in Turcia ar trebui reluat pe 12 iunie. Gaziantep a reluat pregatirile fara antrenor momentan, in grupuri de cate 6 jucatori . Intrebat daca s-ar lua in calcul o noua amanare a jocurilor, Sumudica a rabufnit: "Daca ma anunta in a 14-a zi ca nu se mai joaca, ma arunc de la etajul 10! Nu am grilaj aici, ma urc pe calorifer. Sper totusi sa ma opresc pe la primele etaje, in copaci".Pe locul 9 este Gaziantep in Turcia, chiar la mijlocul clasamentului.D.A.