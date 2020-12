Sumudica, lovitura carierei. "Nu mai dorm, am oferte de milioane de euro"

Gaziantep a batut-o pe Fenerbache cu 3-1 si este pe loc de Europa League.Intr-o saptamana, Sumudica i-a batut si pe cei de la Istanbul BB si Fener in prima liga din Turcia.Romanul mai are cateva luni de contract si nu se gandeste sa ramana la Gaziantep."Nu mai dorm, am oferte de milioane de euro.Vorbim despre o echipa din Golf si despre o echipa din Europa, din Vest.Cele sase zerouri sunt, dar ce sunt inainte de zerouri...nu mi-a venit sa cred", a spus Sumudica la Digisport.CITESTE SI: