Baskanul lui Gaziantep rupe tacerea: Au fost cuvinte care au depasit limita. Ceea ce a spus Sumudica a fost foarte gresit"

Antrenorul roman a cerut o marire de salariu, insa sefii i-au propus o micsorare de contact din cauza pandemiei de coronavirus.Sumudica a luat foc cand a auzit toate acestea.Presedintele lui Gaziantep, Mehmet Buyukeksi, a elucidat misterul in legatura cu plecarea lui Sumudica."Au fost folosite cuvinte care au depasit limita. Le multumim lui Sumudica si staffului sau pentru ce au facut la Gaziantep.Nu vrem sa intram intr-o polemica. Din pacate, ceea ce a spus Sumudica a fost foarte gresit. Din acest motiv ne-am despartit. Ii uram succes lui si echipei sale pe viitor", a spus seful echipei turce la postul A Spor."Nu pot accepta un salariu cu 10 la suta mai mic, pentru ca am platit din buzunarul meu 80.000 de euro prime jucatorilor, fiind placerea mea. Si apoi, presedintele vine si-mi spune ca daca o faci pentru jucatorii tai, de ce nu si pentru mine?Eu asa nu pot lucra, am refuzat oferta si am plecat. Asta e recompensa pentru succesul meu? Salariul meu e, ca sa se stie, de 600.000 de euro", este declaratia lui Sumudica dupa meciul pierdut la Sivasspor, afirmatie care i-a enervat la culme pe baskani.Antrenorul roman o lasa pe Gaziantep pe locul 4 in clasament, la patru puncte in spatele liderului Besiktas.In locul lui Sumudica, sefii echipa sunt aproape sa-l aduca antrenor pe fostul capital al lui Galatasaray , Bulent Korkmaz.