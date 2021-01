Sumudica, atacat de suporterii lui Gaziantep: "Nimeni nu i-a stiut numele inainte sa vina aici. Du-te in Arabia, boss"

Imediat dupa ce s-a anuntat oficial ca romanul nu mai este antrenorul echipei, fanii au navalit pe retelele de socializare, unde l-au atacat pe Sumudica."Nimeni nu i-a stiut numele inainte sa vina aici. Du-te in Arabia! Orice s-ar intampla, nu trebuie sa fii nepoliticos.Poate ca ai avut succes, noi te-am numit boss, dar nu ai respectat clubul. Vrei sa ti se mareasca salariul, dar nu poti sa ceri asta la televizor.Gaziantep si fotbalul din Turcia se simt usurati dupa plecarea lui. Insanatosire grabnica, Gaziantep", au fost reactiile suporterilor.Si romanii au sarit in apararea lui Sumudica. "In cateva luni o sa-l regretati pe Sumudica. O sa va luptati din nou pentru evitarea retrogradarii", a scris Andrei Sebastian pe facebook, citat de prosport Sumudica a lasat-o pe Gaziantep pe locul 4 in Turcia, la patru puncte de locul 1.CITESTE SI: