Sumudica nu merge la Rizespor. Lucrurile au luat o intorsatura neasteptata

Tehnicianul roman le-a tinut doua sedinte video jucatorilor si urma sa se prezinte fizic la antrenamentele echipei in acest weekend, dar lucrurile au luat o intorsatura neasteptata.La clubul turc, au fost descoperite 9 cazuri de COVID - 19 in randul jucatorilor, plus alte persoane din staff-ul administrativ.Conducerea lui Rizespor a cazut de acord ca Sumudica sa vina luni in Turcia, impreuna cu oamenii din echipa sa, cu 3 zile mai tarziu decat era programat initial, scrie digisport.ro Pentru meciul din campionat cu Istanbul BB, antrenorul roman va apela tot la platformele video pentru a-i pregati pentru jucatorii sai.Cu victoria in fata lui Gaziantep, Rizespor este pe locul 12 in prima liga a Turciei.