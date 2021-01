De la ciuperci murate si regele cazinourilor pana la cel mai bun din Turcia. "Mancam pe ruleta." Povestea nefardata a lui Sumudica. Imagini de colectie

Tehnicianul are o poveste de viata fabuloasa, plecata din Piata Romana, din Capitala, acolo unde a crescut."De mic copil mi-a placut sa stau printre baieti destepti, am fost crescut in centrul Capitalei.Seara de seara La coloane, in Piata Romana, unde se zice ca se fac sapte feluri de paine si se da ora exacta.Si am stiut sa traiesc si pe langa vagabonzi si pe langa oameni care, fiind ASE-ul aproape, terminau ASE-ul. Am stiut sa iau de la fiecare ce e bun", spunea Sumudica despre copilaria sa, in prosport.Perioada de la Sportul StudentescSa ne intoarcem in timp.Sumudica a inceput fotbalul la Sportul Studentesc, unde in sezonul 1995-1996, toata echipa a fost mutata la Targu Jiu, pentru a juca meciurile considerate acasa din Divizia Nationala, asa cum se numea la acea vreme prima liga din Romania.Ca si acum, actualul antrenor era o persoana cu lipici la public, vedeta echipei, omul care ii facea pe spectatori sa-i rosteasca numele mereu."Sumudel sau Sumi-gol", asa cum era adulat de fanii din Targu Jiu, era printre primii care intrau pe gazon inaintea fiecarui meci.Drumul de la vestiare spre gazon se oprea intotdeauna in fata portilor, unde pupa barele portilor, obicei aplaudat la scena deschisa.SURSA VIDEO: Youtube / ReplayLa Targu Jiu, intr-o echipa care ii mai avea printre altii pe Razvan Lucescu sau Tom Cristea, Sumudica era fotbalistul care i-a intrat la inima finantatorului echipei, Florin Balan, zis si Fofo.Omul de afaceri facea bani din comertul cu ciuperci si de multe ori ii hranea pe jucatorii Sportului cu tot felul de mancaruri deosebite."Imi amintesc ca ne-a chemat intr-o zi, inaintea unui meci cu Poli Iasi , la dansul acasa, era o vila mare, frumoasa, impunatoare.Ne invitase la masa. Am mers toata echipa, cu tot cu antrenori. Cand am ajuns, ce sa vezi?Numai ciuperci. Gatite in toate felurile. Murate, prajite. Am ramas cu gura cascata.Eu m-am dus la domnul Radulescu, care era antrenorul nostru in acel moment, si l-am intrebat: ce facem, e bine sa mancam ciuperci in halul asta inainte de meci? A fost numai bine, ca a doua zi am batut cu 3-0", a povestit fostul fotbalist in prosport.Timpul a trecut, Sumudica a crescut si a ajuns la Rapid , unde a castigat si titlul de campion al Romaniei, cu Mircea Lucescu antrenor.Sezoanele petrecute in Giulesti au fost anii sai de glorie. Evolutiile foarte bune i-au adus si primul transfer in strainatate, la Maritimo Funchal.Nu a rezistat prea mult afara si s-a intors la Rapid, unde a mai luat o Cupa a Romaniei.In 2002, a ajuns la Debrecen, in Ungaria, unde a facut senzatie...Si nu doar pe terenul de fotbal.Chiar Sumudica a recunoscut intr-o emisiune de televiziune cum a pierdut nopti si multi bani la cazino. Era un jucator inrait de ruleta, insa a reusit sa se vindece de acest viciu."Da, am jucat la cazinou , dar m-am oprit, cred ca am 10-12 ani de cand n-am mai pasit intr-un cazinou.Patronul de la Debrecen avea 600 de rulete in toata Europa de Est.Jucam cu Bekescsaba si m-am dus seara cu Selymes sa mancam la restaurantul lui Sima Gabor, care era presedintele...Ma duc acolo, pac, ruleta. Nu aveam cum sa ma abtin cand vedeam ruleta langa mine, eram bolnav: mancam pe ruleta, asta era ruleta electronica.Am bagat eu ce-am bagat, am pierdut banii. Ii zic femeii care era angajata acolo sa bage in continuare, ca ii aduc eu banii.Ea a bagat si eu am jucat pana la 6 dimineata. Joaca, joaca, joaca, am pierdut vreo 15.000 de euro.La final, zice sa ii dau banii, ca o da afara. De unde sa ii dau banii? Si ma intreaba ce facem. Il scol pe Selymes, iau legatura cu Sima si ii spun ce s-a intamplat.Mi-a spus ca sunt bolnav, la 17:00 aveam meci.La ora 13:00 s-a facut sedinta, ne-a pus in contract ca daca jucam la ruleta ne amendeaza", a povestit Sumudica pentru Digisport.Fostul fotbalist a rememorat acele momente si nu a inteles de ce la fotbal i-a iesit si la ruleta a pierdut multi bani."Dupa-masa meci: am dat cinci goluri , am luat nota 10 in Nemzetispor N-o sa uit in viata mea, am dat patru goluri cu capul.Ba zic cum dreacu...n-ai gandit la rosie-neagra si gandesti acu, a spus Sumudica.S-a retras din fotbal in 2005, insa a continuat pe partea antrenoratului, unde a avut si are succes.A pregatit multe echipe, dar si pe Rapid, echipa sa de suflet.In Giulesti, Sumudica a ramas in istorie cu un moment antologic.Antrenorul si-a dat jos pantalonii chiar in timpul unei conferinte de presa.Sursa video: Youtube / Fornewss EveryySi in viata personala, lui Sumudica ii merge de minune. Antrenorul este casatorit cu Lili, alaturi de care are doi copii.El si-a cunoscut sotia intr-o discoteca. Dansul ei si o ciocolata l-au cucerit iremediabil."Am primit vestea de la Sportul Studentesc ca ma da imprumut un an de zile la Corvinul Hunedoara.Intrasem in conflict cu antrenorii la momentul respectiv si m-au dat la Corvinul. Si am zis: eu din Bucuresti nu plec.Nu merg la Hunedoara decat daca o iau pe Lili cu mine. Nefiind casatorit... ea era si la facultate in momentul respectiv, era anul unu sau doi, cum sa fac?I-am luat pe mama si pe tata si am mers acasa la maica-sa si la taica-su. Taica-su, tin minte si acum, s-a dat putin dupa usa si a inceput sa planga. Ea, foarte pornita, ne iubeam, iti dai seama cum e dragostea aia de la inceput.Si a zis: nu, eu renunt si la facultate, vreau sa plec cu el la Hunedoara. Repet. Fiind fata mare. Fata mare.Deci nu ma atinsesem de ea sase luni de zile. Nu se intampla la mine pe vremea aia.Am luat-o, a mers cu mine, am plecat cu trenul, eram cei mai fericiti amandoi, am mers la cuseta, pana la Hunedoara cum era pe vremea aia, si eram cei mai fericiti.Si ne-am dus acolo, am inceput o viata noua, nu stiam nimic.Ii acceptam orice, saraca, vorbea cu prietene, dadea telefon, ca sa gateasca, nu era atat de pregatita la inceput. A facut tot ce era pe pamantul asta ca eu sa fiu fericit, sa fiu ok.O iubesc nespus.Este femeia care, eu i-am spus, fereasca Dumnezeu, daca se intampla un accident si n-avem doua picioare, daca se intampla ceva, eu cu tine o sa ma ingrop de mana", spunea la un moment Sumudica in prosport despre sotia sa.Sumudica a inceput acum o noua aventura, la Rizespor, unde vrea sa se salveze echipa de la retrogradare, iar sezonul viitor sa se bate la cupele Europene.