Sumudica, bagat in carantina institutionalizata in Turcia: In armata era mult mai bine!

Revenit in Turcia dupa aproape doua luni petrecute in Romania, Sumudica a fost bagat in carantina.El spune ca se simte mai rau decat in armata si ca nu oficialitatile din Turcia au luat masuri dure."Ne pazesc niste cosmonauti! In armata era mult mai bine", a afirmat Sumudica la Antena Sport.Alaturi de Sumudica au mai fost bagati in carantina institutionalizata si ceilalti colaboratori ai sai, reveniti si ei din Romania."La inceput nu erau conditii de igiena, dar clubul a rezolvat problema. Sunt conditii de camin. Mie mi-a adus aminte de armata. Nu pot sa ies decat pe hol, de 3 ori pe zi, cand mi se aduce mancare", a comentat Sumudica la Digi Sport.De asemenea, si alti trei fotbalisti de la Gaziantep se afla in carantina.C.S.