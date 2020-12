Fabulos. Sumudica, ales antrenorul anului in Turcia. Romanul l-a invins pe celebrul Fatih Terim. "Cu astea ramai, banii vin si se duc"

Pe locul 4 in prima liga cu Gaziantep, romanul a fost ales antrenorul anului in Turcia.Sumudica i-a depasit pe antrenori mult mai cunoscuti ca el, Fatih Terim de la Galatasaray sau Sergen Yalcin de la Besiktas."Sunt foarte bucuros.Pana la urma cu astea ramai, pentru ca banii vin si se duc.Sunt foarte multi antrenori care muncesc, dar nu pot fi toti premiati, normal. Iar cand tu te afli printre cei votati inseamna ca munca iti este rasplatita.Le multumesc celor din fotbalul din Turcia pentru aceasta onoare pe care mi-au facut-o.In Arabia Saudita am fost pe locul trei, acum pe locul intai, inseamna ceva pentru mine", a spus antrenorul roman, pentru digisport Cu Marius Sumudica antrenor, Gaziantep are doar o infrangere in acest sezon, in prima etapa , in fata liderului Galatasaray, la Istanbul.