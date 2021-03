Sumudica, plecaciuni in fata presedintelui Turciei: Bravo, Erdogane, esti smecher

Antrenorul roman il lauda pe seful statului turc pentru investiile in fotbal."A facut numai lucruri bune in fotbal.300 de mii este victoria, 150 000 este punctul in Turcia.Imediat dupa meci Federatia baga banii la cluburi . Bravo, bai Erdogoane, iti scoti palaria, esti smecher!Este un respect reciproc.Ce a facut pentru fotbalul din Turcia este incredibil. A sters datorii la echipa", a spus Marius Sumudica la Digisport.Tehnicianul roman a ramas fara echipa, dupa despartirea de Rizespor.Sumudica negociaza cu mai multe echipe din Polonia, Arabia Saudita si Rusia.CITESTE SI:CITESTE SI: