Transformarea lui Marius Sumudica in Turcia in doar cateva luni. "Ma simt obosit. Am simtit ca nu mai pot"

Sumudica a implinit 50 de ani chiar joi, in ziua despartirii de Rizespor."Am vrut sa demisionez acum trei meciuri . Simteam incompatibilitate intre mine si echipa. Cand am luat echipa erau 20 de jucatori cu Covid, apoi reveneau cate 4-5... Un club extraordinar din punct de vedere administrativ, al oamenilor care lucreaza acolo. Dar n-am reusit sa-l resuscitez. Este singura echipa la care n-am putut sa urc in clasament si sa fac rezultate notabile. Niciodata nu voi mai prelua o echipa din mers.Ma simt obosit. De 12-13 ani lucrez incontinuu, nu am avut pauze, n-am fost demis niciodata. Am simtit ca nu mai pot, nu mai am energia necesara si motivatia sa o transmit jucatorilor.Mi-a fost greu, n-au vrut sa ma lase sa plec, am avut o clauza de platit si pana la urma am ajuns la un acord comun si ne-am despartit. Pana in vara nu antrenez, sub nicio forma", a spus Sumudica. Marius Sumudica a antrenat in acest sezon Gaziantep FK si Rizespor.