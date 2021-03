Marius Sumudica, ofertat sa vina la Dinamo . "Ma suna de o saptamana incontinuu"

Antrenorul roman este dorit inapoi in Liga, unde Poli Iasi si Dinamo ii dau tarcoale.Pana in vara nu ar vrea sa antreneze."Cum mi-am deschis telefonul romanesc, pe care l-am tinut mai mult inchis, am primit niste mesaje de m-am si speriat, de la un domn Ambrosie, nici nu stiu cine e, de pe la Iasi. I-am multumit pentru mesaj, dar nu se pune problema.Cea mai noua si cea mai tare este DDB-ul asta de la Dinamo! Sunt doi baieti acolo, Tararache si Elias. Ma suna de o saptamana incontinuu ca isi doresc foarte mult sa antrenez Dinamo: << Hai sa luam Cupa! >> . Pe cuvantul meu! Am mesajele pe telefon! Sunt doi baieti extraordinari, care vor binele acestui club. Eu ii felicit!Ba, sa faci rost de atatia bani, este un exemplu pentru toti! Bravo lor! M-au contactat, mi-au spus ca isi doresc sa antrenez Dinamo, ca sunt exact ceea ce le trebuie. Nu pot sa fac acest lucru. Nu sunt dusmanos, iubesc un club (n.r. Rapid ), stie toata lumea, dar treaba e treaba. Eu ii respect, le doresc bafta. Sunt canalizat pe altceva. Nu vreau sa ma intorc deocamdata in Romania. In vara, vreau sa plec iar in strainatate", a spus Sumudica pentru Prosport Sumudica are un titlu de campioana si o Supercupa a Romaniei castigate cu Astra Giurgiu CITESTE SI: