VIDEO Marius Sumudica, declaratii socante in Turcia: Daca mama sau tata ar juca in cealalta echipa, as vrea sa-i omor

Noua sa echipa din prima liga, Rizespor, a facut doar egal cu Kasimpasa, 1-1, si antrenorul roman a luat foc la finalul meciului.Mai ales ca golul egalizator al adversarilor a venit in prelungirile partidei."Asta e caracterul meu. Cand intru pe teren, ma schimb. Daca mama sau tata ar juca in cealalta echipa, as vrea sa-i omor.Nu este normal, dupa ce lucrezi o saptamana, iar o singura decizie sa te faca sa pierzi 3 puncte. Mingea nu se ducea in corner cu Kasimpasa", a spus Marius Sumudica la finalul meciului cu Kasimpasa.Antrenorul roman a sosit in aceasta iarna la Rizespor, unde spera sa se salveze de la retrogradare. Sumudica nu a venit cu mana goala din Romania, l-a adus cu el si pe Djokovic de la CFR Cluj Rizespor ste pe 13 in campionat , cu 26 de puncte, la 5 in fata ultimul loc retrogradabil.CITESTE SI: