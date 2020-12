Sumudica il acuza de lipsa de respect pe presedintele clubului Gaziantep

In momentul in care am intrat in vestiar, toti pronuntau suma pe care o vazusera pe oferta si radeau si spuneau: Ziceau Le-am promis, continui cu ei pana la vara. Oferta era sa plec azi sau maine. Singura problema era ca Saudia (n.r. - Arabia Saudita) este inchisa in momentul de fata pentru o saptamana. Dar cred ca se gasea o solutie", a precizat el.



Patronul clubului, Mehmet Buyukeksi, care ocupa si functia de primar al orasului Gaziantep, a declarat, dupa ce echipa pregatita de Marius Sumudica, a invins, miercuri, cu scorul de 4-0, in deplasare, pe Kasimpasa, ca, daca formatia va continua sa aiba rezultate in continuare, va discuta cu antrenorul principal prelungirea contractului.



"Vorbim in martie sau aprilie, avem timp. Daca echipa va continua sa aiba succes, speram sa avem o discutie cu antrenorul pe aceasta tema. Obiectivul este sa avem aceleasi rezultate in lunile urmatoare si sa mentinem motivatia la cel mai inalt nivel. Antrenorul a semnat un contract pe doi ani, valabil pana in iunie", a spus presedintele gruparii, potrivit presei turce.



Dupa 14 etape, Gaziantep, care a disputat 13 meciuri, ocupa locul 4, cu 24 de puncte, dupa Alanyaspor, 27 de puncte, Galatasaray (tot 13 partide), si Fenerbahce, ambele cu cate 26 de puncte.



"Baskanul clubului iese la interviu si spune... Il intreaba toata tara, toata tara vorbeste de Sumudica si il intreaba... Cu Sumudica avem timp sa discutam, in martie, aprilie. Si eu termin contractul la sfarsitul lui aprilie. Daca el crede ca eu il astept pana in aprilie pe el sa discute cu mine... Trebuie sa se intrebe si el daca mai vreau eu sa continui. Dar astia-s oamenii. Eu ii las in pace, imi vad de treaba mea. Imagineaza-ti cu ce fel de oameni lucrez! Daca baskanul clubului iese ieri, la interviu, dupa ce in ultimele sapte meciuri am sase victorii si am un meci mai putin si suntem pe locul 4 din 21 de echipe, cu sanse mari de a trece chiar pe prima pozitie, acum, etapa viitoare, la egalitate cu Alanya, fiindca Fenerbahce sta, iar Galatasary are un meci extrem de greu la Trabzon... Eu termin contractul in mai si baskanul clubului, pe care eu il respect, este un om extrarodinar, dar este prima oara in fotbal, in fine...", a declarat Sumudica."E adevarat ca am mana libera, cam eu fac tot ce se intampla la nivelul clubului, de aceea sunt apreciat de jucatori si de toata lumea, fiindca nu duc lipsa de nimic, pentru ca ma bat pentru ei, pentru tot ceea ce inseamna organizare, ca am organizat clubul asta de la zero, dar daca baskanul clubului vine si spune ca avem timp sa vorbim in martie, aprilie cu Sumudica si tu incepi sa discuti cu jucatorii din echipa care termnina contractul, pai asta e lipsa de resect fata de antrenor si atunci singurul lucru care ma face sa raman aici sunt jucatorii, suporterii, care, nu ca ma iubesc, ma divinizeaza, nu exista un comentariu contra mea, fosti mari arbitri , fosi mari jucatori, media, toata lumea care spune ca Gaziantep este cea mai buna echipa din Turica. Eu sunt foarte afectat de ceea ce s-a intamplat dupa meciul de ieri, cu interviul respectiv si usor, usor... Doar pentru jucatori nu regret ca am luat decizia si le-am promis sa raman alaturi de ei. Doar pentru jucatori si pentru fani. Comunicarea a fost tot timpul foarte rece. Foarte rece pentru ca nu sunt un tip care sa... Eu nu ma aplec, sunt pe drumul meu. Vreau sa fiu respectat. Baskanul care m-a adus aici s-a retras, este baskanul de onoare, el m-a adus, el m-a dorit foarte mult", a declarat Sumudica, la DigiSport.Marius Sumudica a precizat ca a refuzat o oferta foarte avantajoasa din Arabia Saudita."I-am facut sa joace pentru mine meciul asta. Am avut o discutie cu ei la sedinta tehnica, le-am explicat, le-am aratat ca in momentul de fata sunt singurii care ma pot tine pe loc avand o oferta - mi-e si frica sa o pronunt, nici nu o pronunt - din tarile arabe si le-am spus: