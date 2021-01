Sumudica, aproape de plecarea de la Gaziantep. "Sunt niste sume uriase, n-am cum sa refuz." Ce echipa i-a facut oferta de milioane

Antrenorul roman are o oferta importanta din tarile arabe, unde este dorit foarte mult de seici.Sumudica are doar o infrangere in campionat , de la inceputul sezonului."Eu imi doresc doi jucatori si ne impotmolim la sume modice. Cred ca va fi destul de greu ca eu sa continui aici, chiar acum zece minute am inchis cu presedintele unui club din Golf si exista sansa ca eu sa merg acolo.De acum, de saptamana viitoare. Eu vrea sa-mi duc contractul la sfarsit, dar sunt niste sume uriase, n-am cum sa refuz. Eu tot am dat semnale, m-au amanat, n-am avut nicio discutie.In seara asta vom discuta, dar ei stiu foarte bine ca nu putem continua in acest conditii. Cred ca le va fi greu sa suporte ceea ce eu voi cere pentru mine si stafful meu.Clubul este Al-Shabab, unde am mai fost. Mi-a facut o oferta, negociem, suntem aproape si este sansa sa colaboram foarte curand.", a spus Sumudica la digisport Gaziantep este pe locul 3 in Turcia, la trei puncte in spatele liderului Besiktas.