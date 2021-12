Scandal uriaș în Turcia la meciul lui Șumudică Imagini incredibile

Preşedintele clubului Yeni Malatyaspor, Ali Gevrek, a sărit să atace brigada de arbitri la finalul meciului de pe teren propriu cu echipa Kayserispor, scor 2-2.

Totul a durat aproximativ 20 de minute, scrie mynet.com.

Arbitrii au fost nevoiţi să aştepte pe teren, înconjuraţi de forţele de ordine care îi protejau. Abia după 20 de minute, brigada formată din Huseyin Gocek, Kamil Cetin şi Candaş Elbil a putut pleca la vestiare.

Brigada de arbitri a fost criticată dur de jucătorii Sadik Ciftpinar şi Adem Buyuk. “Să le fie ruşine. Ăştia vin aici ca să arbitreze la nivel înalt. Păcat. Păcat de sudoarea vărsată de colegii mei”, a spus Ciftpinar.

“Trebuie să îmi aleg foarte bine cuvintele. Este o ruşine! Aş fi vrut să-i fi văzut pe arbitri cum au mers înăuntru. Spun: ‘Aveţi dreptate’ şi se trece peste ce a fost. S-a terminat meciul, avem dreptate, acum ce va fi? Cine sunteţi voi? Noi dacă vorbim puţin suntem suspendaţi trei meciuri. Omul ăsta ne ameninţă aici. Ce să facem acum? Nu vreau să vorbesc în fiecare săptămână despre arbitri. Să merg în istanţă acum?”, a afirmat şu Adem Buyuk.

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakem Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı. pic.twitter.com/AI60CJ0ANQ — Onur Nizamoğlu (@OnurNizamoglu_) December 23, 2021

Ads

Marius Şumudică a declarat că Yeni Malatyaspor ar fi trebuit să beneficieze de un penalti. “Sunt de nouă meciuri aici. La meciurile la care am fost nu am văzut ca arbitrii să ceară analiza VAR. M-am uitat de zece ori la fază, penalti. Însă nu s-a cerut nici VAR. A luat o decizie în favoarea adversarilor noştri. Jucăm acasă, toată lumea vede ce se întâmplă. Nu cred că s-au luat decizii corecte. Jucătorii au dreptate să se enerveze. Au cu toţii familii. Jucăm la minus 5 grade. Dacă se acorda penalti într-un moment când totul mergea bine poate era decisiv. Nu ni s-a acordat şi din cauza acestei decizii proaste am pierdut trei puncte”, a spus tehnicianul.

Formaţia Yeni Malatyaspor, antrenată de Marius Şumudică, a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa lui Silviu Lung Jr., Kayserispor, într-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Turciei.

Yeni Malatyaspor a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Chouiar ’25 şi Buyuk ’36. Pentru Kayserispor au înscris Gavranovic ’56 şi Pektemek ’90.

Ads

Lung Jr. a jucat pr toată durata partidei.

Kayserispor ocupă locul 15 în clasament, cu 21 de puncte, în timp ce Yeni Malatyaspor este pe 18, cu 15 puncte. Lider este Trabzonspor, care are 45 de puncte.

Yeni Malatyaspor başkanı adil gevrek, Ali koç ve Fikret orman abilerinin hazırladığı hakem bildirisine imza atarken iyiydi, Hakemler de insandı hata yapabilirdi, şimdi o bildiriye sebep olan hakem Hüseyin göçek'i dövmeye Allah'ın sopası yok Adil G.#YMSvKYS pic.twitter.com/mgk5QCv3nr — Buğrahan Tunalı (@BugraOfficial34) December 23, 2021

Ads