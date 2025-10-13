Șumudică a avut un remarcat-surpriză la meciul România - Austria: "Băiatul care a cântat imnul"

Marius Șumudică a remarcat prestația imecabilă a tenorului Teodor Ilincăi, care a câmtat cu patos imnul României înaintea partidei cu Austria.

Imnul de stat al României a fost interpretat de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale.

Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

„Vreau să scot în primul rând în evidență vibe-ul pozitiv care s-a creat înaintea acestui meci. Iar aici vreau să-l scot în evidenţă pe acel băiat care a intonat imnul. Plămânii săi şi puterea de a da un oarecare vibe şi o oarecare stare de spirit echipei naţionale. Îi vedeam şi pe jucători cum intonau din piepturi imnul de stat. De acolo mi-am dat seama că jucătorii sunt conectaţi sută la sută la acest joc”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică l-a lăudat apoi pe Mircea Lucescu. „Tactic, este o lecție de predat mai tinerilor antrenori și tuturor la cursurile de licență pro. Este ceva dus la maxim, pentru mine. Eu îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu, știu ceea ce face. Nu lasă nimic la voia întâmplării. Este un tip al detaliilor. Cei care l-au contestat trebuie să se pălmuiască singuri și să își dea 2 palme în fața oglinzii.

Cred că pentru ei a fost cea mai mare palmă pe care o puteau lua vreodată. Acest om a trecut peste tot ceea ce s-a întâmplat și chiar a avut puterea de a se duce la interviu și de a discuta. Asta înseamnă mult în portofoliul unui antrenor, să treci peste jigniri și afirmații gratuite și să ajungi în fața camerelor să vorbești despre o victorie. Pentru mine, această victorie este una dintre cele mai frumoase și una contra unei echipe puternice, din prima urnă a fotbalului european. O echipă care are în componență jucători de Bundesliga și care joacă la un nivel înalt, dar ieri au fost subordonați, nu știau ce li se întâmplă”, a spus Marius Șumudică.

