Marius Șumudică, după victoria cu Farul: ”Sunt cu pastilele în buzunar, vă arăt. Îi e frică mamei să nu fac ceva...”

Rapid București a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-1), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Rapid a făcut un pas important spre play-off, grație golurilor marcate de Alexandru Dobre (8), Elvir Koljic (39) și Claudiu Petrila (69 - penalty). Dobre a deschis scorul, după ce Bogdan Țîru a ratat intervenția. Bosniacul Koljic a marcat primul său gol pentru Rapid, cu capul, după cornerul executat de Petrila. Claudiu Petrila a închis tabela din penalty, după un henț comis de Dan Sîrbu, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu ajutorul arbitrajului video.

Golul gazdelor a fost marcat de Denis Alibec (17), cu o reluare spectaculoasă din voleu, la mingea trimisă de Victor Dican.

Suspendat, antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a stat în tribune și a fost văzut vorbind la telefon.

„Cu mama vorbeam la telefon, sunt cu pastilele în buzunar, vă arăt. Îi e frică mamei să nu fac ceva. Știa că am probleme, am fost la doctor. Vorbesc cu mama, cu nevastă-mea. Am prieteni antrenori, îmi spun ce să fac în timpul meciului.

Ați văzut că am vorbit cu cineva de pe bancă? Am vorbit cu prietenii, cu părinții, cu toată lumea. Părinții au 77 ani, mă văd în tensiune și știu cum trăiesc meciurile. Încearcă să mă calmeze de acasă”, a afirmat Șumudică.

