Marius Șumudică a vrut să vadă FCSB-ul la TV, dar n-a reușit: ”Pam, apărea Marica! Am dat cu insecticid să dispară puricii...”

Meciul retur dintre Drita și FCSB (1-3), din turul trei preliminar al Europa League, trebuia, inițial, să fie transmis de Voyo, platforma contra cost a PRO TV. Însă, din cauza unor atacuri cibernetice, platforma a picat, iar conducerea a decis ca meciul să fie mutat de urgență la TV.

Astfel, din minutul 20, meciul a fost mutat pe Pro Arena. Cei ce au plătit, astfel, pentru a vedea meciul, au reclamat erorile, unii dintre ei spunând că au plătit degeaba.

Printre nemulțumiți s-a numărat și antrenorul Marius Șumudică.

„Am vrut să văd FCSB-ul, dar nu am reușit. A făcut fata mea abonament și am rămas cu Gardoș și cu Marica. S-a blocat, zic ”bă, ce se întâmplă”, m-am dus, am dat cu prosopelul ușor, zic ”bă, s-o fi întâmplat ceva”, am băgat cablul înapoi...s-a blocat.

L-am văzut pe Marica când dădeam...Pam, apărea Marica! Mi-a zis cineva pe la sfârșit că e pe Pro Arena, dar nu m-am mai uitat. Am dat cu insecticid să dispară purecii...Noroc că era decalajul de 30 de minute și am reușit să văd pe alt canal meciul Craiovei”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.ro.

