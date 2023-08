Drama care l-a dărâmat definitiv pe Marius Țeicu. Ce a marcat viața marelui compozitor

Marius Țeicu, unul dintre cei mai mari compozitori ai României, a ieșit de pe scena artistică, și trăiește retras la 78 de ani.

Momentul care a declanșat ieșirea lui din scenă a fost moartea fiicei sale, Patricia, d ela care au trecut șase ani.

„Când am pierdut-o pe Patricia, am știut că totul s-a schimbat în viața mea. Dar nu am știut că îmi va pieri și dorința și inspirația de a mai compune muzică. S-a frânt ceva definitiv în mine!”, a declarat Marius Țeicu pentru cancan.ro.

„Am înțeles mai greu că nu mai pot compune. Pur și simplu, nu mai găsesc în mine puterea sau bucuria de a scrie muzică. Peste ceva timp, când m-am împăcat cu ideea, le-am spus tuturor celor din jur, care încercau să afle când voi mai reveni la meseria mea de suflet, că va trebui să mă mulțumesc doar cu cele 500 de piese pe care apucasem să le compun până la acea clipă tragică. Așa a fost să fie și nu pot da vine pe nimeni pentru cele întâmplate”, a mai spus Marius Țeicu.

Fiica lui Marius Țeicu a murit după doi ani de luptă cu leucemia.

