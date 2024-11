Cel mai mare sprinter din istorie și-a anunțat retragerea. Când e ultima cursă

Ciclistul britanic Mark Cavendish, campion mondial de şosea în 2011 şi deţinător al recordului de victorii de etapă în Turul Franţei (35), a anunţat, sâmbătă, că se retrage din activitatea sportivă după ce va disputa ultima cursă din carieră, duminică la Singapore, informează AFP.

"Duminică va fi ultima cursă din cariera mea în ciclismul profesionist", a scris sprinterul de 39 de ani pe contul său de Instagram, în ajunul celei de-a treia ediţii a cursei intitulate "Tour de France Prudential Singapore Criterium".

"Ciclismul mi-a oferit atât de multe şi ador acest sport. Am vrut mereu să-mi las amprenta şi astăzi sunt pregătit să văd ce îmi rezervă viitorul capitol din viaţă", a adăugat Cavendish.

Profesionist din 2005, Mark Cavendish a câştigat 165 de curse, între care Campionatul Mondial din 2011. În iulie anul trecut, el a câştigat a 35-a etapă din Turul Franţei, doborând recordul legendarului Eddy Merckx, la 16 ani după prima sa victorie în "Marea Buclă", în 2008.

Cavendish a câştigat 17 etape şi în Turul Italiei şi trei în Turul Spaniei. El mai are în palmares un "Monument" în palmaresul său, Milano-San Remo în 2009.

"Am fost foarte norocos să fac ce mi-a plăcut timp de 20 de ani şi pot să spun că am realizat tot ceea ce am putut face pe bicicletă", a adăugat actualul ciclist al echipei Astana.

