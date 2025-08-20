Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea

Mark Hamill, actorul care l-a jucat pe Luke Skywalker în seria originală Star Wars, dar și în cea mai recentă trilogie, a dezvăluit în timpul unui interviu acordat unui ziar din Marea Britanie că era să plece din SUA după ce Trump a câștigat iar alegerile prezidențiale. Actorul i-a spus soției că ar putea să se mute în Londra sau în Irlanda.

Hamill este și unul dintre cei mai vocali actori liberali de la Hollywood, cunoscut pentru opoziția sa față de Trump și pentru susținerea acordată Ucrainei. „Azi nu mai luptă cu sabie laser, ci cu tastatura. A plecat de pe Facebook deoarece l-a enervat Zuckerberg, a plecat de pe Twitter că l-a supărat Musk, iar acum se arată îngrozit de situația din America prin postări pe Bluesky”, a scris The Times despre Mark Hamill.

În timpul interviului amplu acordat ziarului britanic, Hamill a fost sincer cu privire la dificultățile pe care le-a îndurat după ce Trump a câștigat alegerile din noiembrie. A fost un susținător deschis al președintelui de atunci, Joe Biden, și a susținut-o, de asemenea, pe fosta vicepreședintă Kamala Harris în calitate de succesoare desemnată de Biden pentru nominalizarea Partidului Democrat.

Realitatea administrației Trump, spune el, este ceva la care poate face față doar dacă și-o imaginează ca pe un thriller politic.

„Hărțuirea, incompetența, oamenii puși în funcții... Singura modalitate prin care pot face față fără să înnebunesc și să vreau să-mi deschid venele într-o cadă caldă este să o privesc ca pe un roman politic gros și lung”, a spus actorul din „Războiul Stelelor”, citat de Fox News.

„Este distractiv într-un fel, pentru că acesta ar putea fi de fapt sfârșitul. Statutul nostru în lume a fost paralizat, iar acest lucru va reverbera timp de decenii. Transformarea Canadei într-un stat al 51-lea? Știți cât de ofensator este asta? Și apoi preluarea Groenlandei și redenumirea Golfului Mexic. Distragerile sunt hilare”, a spus Hamill.

Actorul a menționat că într-adevăr a luat în considerare mutarea în altă parte a lumii anglofone, așa cum au făcut și alți actori liberali celebri.

The Times a menționat că „când Trump a fost reales, [Hamill] i-a dat soției sale de ales: Londra sau Irlanda”.

„E foarte deșteaptă”, a spus Hamill, amintindu-și conversația. „Nu a răspuns imediat, dar o săptămână mai târziu a spus: «Sunt surprinsă că i-ai permis să te forțeze să pleci din propria ta țară». Nenorocitul ăla, m-am gândit. Nu plec”, a concluzionat Luke Skywalker.

