Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea

Autor: Constantin Dimitriu
Miercuri, 20 August 2025, ora 15:51
491 citiri
Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea
Donald Trump și Mark Hamill FOTO GROK AI

Mark Hamill, actorul care l-a jucat pe Luke Skywalker în seria originală Star Wars, dar și în cea mai recentă trilogie, a dezvăluit în timpul unui interviu acordat unui ziar din Marea Britanie că era să plece din SUA după ce Trump a câștigat iar alegerile prezidențiale. Actorul i-a spus soției că ar putea să se mute în Londra sau în Irlanda.

Hamill este și unul dintre cei mai vocali actori liberali de la Hollywood, cunoscut pentru opoziția sa față de Trump și pentru susținerea acordată Ucrainei. „Azi nu mai luptă cu sabie laser, ci cu tastatura. A plecat de pe Facebook deoarece l-a enervat Zuckerberg, a plecat de pe Twitter că l-a supărat Musk, iar acum se arată îngrozit de situația din America prin postări pe Bluesky”, a scris The Times despre Mark Hamill.

În timpul interviului amplu acordat ziarului britanic, Hamill a fost sincer cu privire la dificultățile pe care le-a îndurat după ce Trump a câștigat alegerile din noiembrie. A fost un susținător deschis al președintelui de atunci, Joe Biden, și a susținut-o, de asemenea, pe fosta vicepreședintă Kamala Harris în calitate de succesoare desemnată de Biden pentru nominalizarea Partidului Democrat.

Realitatea administrației Trump, spune el, este ceva la care poate face față doar dacă și-o imaginează ca pe un thriller politic.

„Hărțuirea, incompetența, oamenii puși în funcții... Singura modalitate prin care pot face față fără să înnebunesc și să vreau să-mi deschid venele într-o cadă caldă este să o privesc ca pe un roman politic gros și lung”, a spus actorul din „Războiul Stelelor”, citat de Fox News.

„Este distractiv într-un fel, pentru că acesta ar putea fi de fapt sfârșitul. Statutul nostru în lume a fost paralizat, iar acest lucru va reverbera timp de decenii. Transformarea Canadei într-un stat al 51-lea? Știți cât de ofensator este asta? Și apoi preluarea Groenlandei și redenumirea Golfului Mexic. Distragerile sunt hilare”, a spus Hamill.

Actorul a menționat că într-adevăr a luat în considerare mutarea în altă parte a lumii anglofone, așa cum au făcut și alți actori liberali celebri.

The Times a menționat că „când Trump a fost reales, [Hamill] i-a dat soției sale de ales: Londra sau Irlanda”.

„E foarte deșteaptă”, a spus Hamill, amintindu-și conversația. „Nu a răspuns imediat, dar o săptămână mai târziu a spus: «Sunt surprinsă că i-ai permis să te forțeze să pleci din propria ta țară». Nenorocitul ăla, m-am gândit. Nu plec”, a concluzionat Luke Skywalker.

Reacția piețelor financiare la rezultatele discuțiilor dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă
Reacția piețelor financiare la rezultatele discuțiilor dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă
Întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă a avut un efect moderat, dar de netăgăduit asupra piețelor financiare internaționale,...
Președintele SUA Donald Trump vrea pace în Ucraina nu doar pentru a lua Nobelul, ci și pentru că vrea să ajungă în ”paradis” VIDEO
Președintele SUA Donald Trump vrea pace în Ucraina nu doar pentru a lua Nobelul, ci și pentru că vrea să ajungă în ”paradis” VIDEO
Preşedintele american Donald Trump apreciază că obţinerea unui acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în paradis, glumind cu privire la faptul că şansele de ajunge în...
#Mark Hamill, #Donald Trump, #alegeri prezidentiale SUA, #victorie Donald Trump, #Star Wars, #razboiul stetelor, #Luke Skywalker , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce si-a gasit echipa, Ianis Hagi devine tata pentru prima data
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turcia intervine în tratativele de pace pentru Ucraina. Ce a discutat Erdoğan cu Putin la telefon
  2. Luke Skywalker era să fugă „într-o galaxie foarte îndepărtată” după întoarcerea lui „Darth Trump” la Casa Albă. Cine l-a convins să stea
  3. Avaria magistralei de apă caldă din București a fost remediată. Motivul pentru care furnizarea nu a revenit la normal imediat
  4. Nicușor Dan, așteptat la Roșia Montană cu slănină, șorici, lapte ”muls direct de la vacă”. Președintele vrea două milioane de turiști în zonă
  5. Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
  6. Preşedintele Nicuşor Dan crede că Statele Unite ar trebui să aplice sancțiuni Rusiei: "Cred că va trage de timp în continuare"
  7. Întâlnirea Zelenski-Putin, dacă va avea loc, nu va aduce un „progres” real, susține The Washington Post
  8. Apel urgent către premierul Bolojan: ”Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”
  9. De ce și cum este taxată apa „meteorică”, denumirea folosită de autorități pentru banala apă de ploaie
  10. Elon Musk bate în retragere: nu-și mai face partid, ca să nu-l supere pe J.D. Vance