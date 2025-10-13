Rușii, ironizați de șeful NATO în legătură cu submarinul "stricat" din largul coastelor Franței. Reacția Moscovei

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 17:42
206 citiri
Rușii, ironizați de șeful NATO în legătură cu submarinul "stricat" din largul coastelor Franței. Reacția Moscovei
Rușii, ironizați de șeful NATO în legătură cu submarinul "stricat" din Mediterană FOTO X/@igorsushko

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat luni Rusia în legătură cu starea unuia dintre submarinele sale, în timp ce autoritățile ruse au negat faptul că au fost nevoite să aducă submarinul la suprafață din cauza unor probleme tehnice, informează Reuters.

Flota Rusă de la Marea Neagră a anunțat că submarinul cu motor diesel Novorossisk a ieșit la suprafață în largul Franței pentru a respecta regulile de navigație din Canalul Mânecii și a respins informațiile conform cărora submarinul ar fi înregistrat o gravă problemă tehnică.

Însă autoritățile daneze au afirmat la sfârșitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Iar Rutte, într-un discurs susținut în Slovenia, a spus că nava era ''stricată''.

''Acum, practic, nu mai există nicio prezență navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare'', a spus Mark Rutte.

''Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, 'Vânătoarea lui Octombrie Roșu'. Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic''.

VchK-OGPU, un canal obscur de Telegram care publică presupuse scurgeri de informații ruse legate de securitate, a anunțat pe 27 septembrie că în cala submarinului Novorossiisk se scurgea combustibil, existând riscul unei explozii.

Comandamentul Maritim al NATO a publicat pe 9 octombrie fotografii cu ceea ce ar fi fost o navă franceză observând submarinul rus operând la suprafață în largul coastei britanice.

''NATO este pregătită să apere Alianța noastră, manifestând o vigilență constantă și monitorizând situația pe mare în întreaga zonă a Atlanticului'', se arată în comunicatul publicat în X, fără a se menționa numele submarinului.

Sâmbătă, Ministerul Apărării al Olandei a anunțat că marina olandeză a escortat submarinul Novorossisk și o navă de tractare însoțitoare, ''Iakov Grebelski'', în Marea Nordului.

Flota Rusă de la Marea Neagră a precizat luni că submarinul efectua ''un tranzit interflotă planificat'' după îndeplinirea misiunilor în Marea Mediterană.

Agenția de stat TASS a informat că nava, care intrase în serviciu în 2014, era parte a unui grup de submarine ce transportau rachete de croazieră Kalibr.

