Șeful NATO aterizează în România chiar după anunțul retragerii trupelor SUA din țara noastră. "E un eveniment important"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în România și pe flancul estic al Alianței.

Rutte va participa la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în Capitală, dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare, într-un moment considerat crucial pentru securitatea regională, scrie antena3.ro.

Venirea șefului NATO la București a fost anunțată și de președintele Nicușor Dan, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Conform șefului statului, Mark Rutte va sosi în Capitală miercuri, 5 noiembrie, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie.

„E un eveniment important pentru România”, a spus Nicușor Dan.

„Din punctul de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Așa cum am spus, forumul de industrie NATO o dată la doi ani se ține, acum e la București, deci să nu amestecăm lucrurile”, a declarat șeful statului.

Șeful statului a fost întrebat și despre o suplimentare a trupelor NATO în România, altele decât cele americane.

„Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem anunțuri publice în momentul în care ele chiar se regăsesc”.

Nicușor Dan a comentat și informația potrivit căreia congresmenii americani încearcă să bloceze retragerea trupelor SUA din România, mai scrie sursa citată.

„Este o dezbatere pe care noi nu o să interferăm. Ce vreau eu să spun este că pe partea de securitate, România este o țară sigură, pe partea de relație între noi și SUA, lucrurile sunt liniare. Mai departe, bineînțeles că este o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

