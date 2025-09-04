Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"

Rusia nu este cea care „decide” dacă să se desfășoare trupe străine în Ucraina, în cazul unui acord pe pace, a replicat joi, 4 septembrie, Moscovei secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează AFP.

„De ce ne interesează ce crede Rusia despre subiectul trupelor în Ucraina? (...) Nu ei decid”, declară secretarul general al NATO la o Conferință de securitate la Praga.

„Ucraina este un stat suveran. Dacă Ucraina dorește să aibă forțe care să aplice garanțiile de securitate pe teritoriul ei, atunci ține de ei. Nimeni altcineva nu poate să decidă. Și cred că trebuie să ne oprim din a-l face pe Putin prea puternic”, a mai spus șeful NATO, scrie Antena 3 CNN.

El a descris războiul dus de Rusia în Ucraina ca fiind „cel mai evident exemplu” de amenințări de securitate și a avertizat și că provocarea nu se va opri odată ce acesta încetează.

„Amenințarea nu va dispărea când dispare războiul. Provocarea nu este nici ea limitată doar la Rusia. China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă provocări și la nivel individual și prin cooperarea lor între ele.

Au o cooperare industrială în domeniul apărării la un nivel fără precedent. Se pregătesc de o confruntare pe termen lung, așa că și noi trebuie să fim pregătiți”, a explicat Rutte.

Rutte a adus în discuție și legătura tot mai mare între teatrele de război euro-atlantice și indo-pacific, spunând că trebuie realizată o cooperare mai strânsă cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

„Dacă China decide să atace Taiwanul, nu se va limita doar la acel atac. De ce nu l-ar chema la război Xi Jinping pe partenerul lui junior, Vladimir Putin, ca să ne țină și pe noi ocupați aici în Europa, în zona Atlanticului de Nord?”, a avertizat Rutte.

Rusia a avertizat joi că refuză să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent în ce formă”, în contextul în care anumiți europeni se declară pregătiți să desfășoare trupe în cadrul unei încetări a Războiului din Ucraina.

