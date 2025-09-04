Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 16:45
554 citiri
Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"
Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO X/@Eva_CZ1

Rusia nu este cea care „decide” dacă să se desfășoare trupe străine în Ucraina, în cazul unui acord pe pace, a replicat joi, 4 septembrie, Moscovei secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează AFP.

„De ce ne interesează ce crede Rusia despre subiectul trupelor în Ucraina? (...) Nu ei decid”, declară secretarul general al NATO la o Conferință de securitate la Praga.

„Ucraina este un stat suveran. Dacă Ucraina dorește să aibă forțe care să aplice garanțiile de securitate pe teritoriul ei, atunci ține de ei. Nimeni altcineva nu poate să decidă. Și cred că trebuie să ne oprim din a-l face pe Putin prea puternic”, a mai spus șeful NATO, scrie Antena 3 CNN.

El a descris războiul dus de Rusia în Ucraina ca fiind „cel mai evident exemplu” de amenințări de securitate și a avertizat și că provocarea nu se va opri odată ce acesta încetează.

„Amenințarea nu va dispărea când dispare războiul. Provocarea nu este nici ea limitată doar la Rusia. China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă provocări și la nivel individual și prin cooperarea lor între ele.

Au o cooperare industrială în domeniul apărării la un nivel fără precedent. Se pregătesc de o confruntare pe termen lung, așa că și noi trebuie să fim pregătiți”, a explicat Rutte.

Rutte a adus în discuție și legătura tot mai mare între teatrele de război euro-atlantice și indo-pacific, spunând că trebuie realizată o cooperare mai strânsă cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

„Dacă China decide să atace Taiwanul, nu se va limita doar la acel atac. De ce nu l-ar chema la război Xi Jinping pe partenerul lui junior, Vladimir Putin, ca să ne țină și pe noi ocupați aici în Europa, în zona Atlanticului de Nord?”, a avertizat Rutte.

Rusia a avertizat joi că refuză să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent în ce formă”, în contextul în care anumiți europeni se declară pregătiți să desfășoare trupe în cadrul unei încetări a Războiului din Ucraina.

Avertismentul unui român după ce s-a îmbolnăvit în vacanță. "Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid"
Avertismentul unui român după ce s-a îmbolnăvit în vacanță. "Am crezut inițial că e vorba de insolație. Dar lucrurile s-au complicat rapid"
Vacanțele în destinații tropicale sunt adesea văzute ca escapade de vis, cu soare, mare și relaxare totală. Însă, dincolo de peisaje spectaculoase, se ascund riscuri reale pentru...
Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă serios pentru Guvernul Bolojan. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre falimentul în care ar putea ajunge România...
#Mark Rutte NATO, #avertisment, #china atac taiwan, #xi putin , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Imagini neverosimile: un barbat de 40 de ani a batut un copil pana l-a bagat in spital! Agresorul a rupt tacerea
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari banci din Rusia avertizeaza: "Suntem aproape de recesiune"
DigiSport.ro
A aparat un penalty si peste cateva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emotional

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei
  2. Bani mai mulți de la stat pentru cei expropriați ca să se facă loc pentru Centura Capitalei. Cu cât s-a suplimentat suma necesară despăgubirilor
  3. Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
  4. Anunț amenințător al Israelului: „Vă supraveghem în permanență și în toate circumstanțele”
  5. Jaf de milioane de euro la un muzeu francez. Hoții au dat atacul la mai multe "comori naționale"
  6. Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"
  7. Răsturnare de situație în cazul bruierii semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Anunțul surprinzător făcut de Bulgaria
  8. ”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, susține cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
  9. Lovitură pentru infractorii români celebri care au fugit în străinătate. Decizie istorică: Instanțele străine nu pot prelua pedepsele fără acord
  10. Parlamentul European vrea să recupereze 4 milioane de euro cheltuiți ilegal de un grup de extremă dreapta