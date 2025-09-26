Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis membrilor alianței să nu ia în serios declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care susține că „NATO și UE au declarat război real Rusiei”, prin susținerea Ucrainei. „E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov”, a transmis Rutte.

Declarațiile lui Lavrov au fost făcute la reuniunea de la ONU, unde au participat miniștrii de Externe din țările G20. Șeful diplomației ruse insistă că susținerea Ucrainei înseamnă război declarat Moscovei.

„Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată de Occident, prin care NATO și UE au declarat deja un război real împotriva țării mele și ele sunt direct implicate în acesta”, a declarat la ONU Serghei Lavrov.

Reacția ministrului rus de Externe a venit la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că Rusia nu are succes în ocuparea Ucrainei, și că țara invadată în 2022 și-ar putea recupera chiar toate teritoriile ocupate.

Ads

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a răspuns amuzat noilor amenințări făcute de Lavrov în numele Rusiei.

„Lavrov este ministrul de Externe al Rusiei de la nașterea lui Isus Hristos, cred. Și de atunci nimic folositor nu i-a ieșit vreodată pe gură. Deci să nu-i acordăm prea multă atenție domnului Lavrov”, a spus secretarul general al NATO Mark Rutte.

Rutte a făcut valuri și când l-a comparat pe Donald Trump cu un „tătic” („daddy”) care intervine într-o bătaie dintre doi copii, după ce liderul american a criticat dur Israelul și Iranul.

„Au avut o mare gâlceavă, ca doi copii în curtea școlii. Știți, se bat ca naiba, nu-i poți opri. Lasă-i să se bată vreo 2-3 minute, apoi e ușor să-i oprești”, a comentat Donald Trump în luna iunie.

Mark Rutte a râs și a spus: „Și apoi tati trebuie să folosească uneori un limbaj dur pentru a-i opri”.

Ads