Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 09:19
764 citiri
Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO
Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, ironizat de șeful NATO Mark Rutte FOTO X/Nexta

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis membrilor alianței să nu ia în serios declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care susține că „NATO și UE au declarat război real Rusiei”, prin susținerea Ucrainei. „E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov”, a transmis Rutte.

Declarațiile lui Lavrov au fost făcute la reuniunea de la ONU, unde au participat miniștrii de Externe din țările G20. Șeful diplomației ruse insistă că susținerea Ucrainei înseamnă război declarat Moscovei.

„Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată de Occident, prin care NATO și UE au declarat deja un război real împotriva țării mele și ele sunt direct implicate în acesta”, a declarat la ONU Serghei Lavrov.

Reacția ministrului rus de Externe a venit la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că Rusia nu are succes în ocuparea Ucrainei, și că țara invadată în 2022 și-ar putea recupera chiar toate teritoriile ocupate.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a răspuns amuzat noilor amenințări făcute de Lavrov în numele Rusiei.

„Lavrov este ministrul de Externe al Rusiei de la nașterea lui Isus Hristos, cred. Și de atunci nimic folositor nu i-a ieșit vreodată pe gură. Deci să nu-i acordăm prea multă atenție domnului Lavrov”, a spus secretarul general al NATO Mark Rutte.

Rutte a făcut valuri și când l-a comparat pe Donald Trump cu un „tătic” („daddy”) care intervine într-o bătaie dintre doi copii, după ce liderul american a criticat dur Israelul și Iranul.

„Au avut o mare gâlceavă, ca doi copii în curtea școlii. Știți, se bat ca naiba, nu-i poți opri. Lasă-i să se bată vreo 2-3 minute, apoi e ușor să-i oprești”, a comentat Donald Trump în luna iunie.

Mark Rutte a râs și a spus: „Și apoi tati trebuie să folosească uneori un limbaj dur pentru a-i opri”.

Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO
Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO
Polonia a devenit cel mai mare importator de drone fabricate din Taiwan, iar unul dintre producătorii din țara asiatică plănuiește chiar să deschidă o fabrică în Europa, scrie Bloomberg...
Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina
Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina
O schimbare de ton neașteptată în discursul președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina ar putea avea legătură directă cu o serie de informări primite recent de...
#Mark Rutte NATO, #Serghei Lavrov, #NATO, #Rusia, #razboi Ucraina, #Donald Trump , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump, mesaj pentru intreaga omenire: "Pun in pericol reputatia Americii!"
Digi24.ro
Ce este vortexul polar si cum influenteaza fenomenul vremea din Romania. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie
DigiSport.ro
Final de telenovela! In Ucraina, s-a luat decizia legata de Blanuta. Igor Surkis: "Nici nu pot!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ASE începe noul an universitar luni, 29 septembrie 2025, când inaugurează și Clădirea „Mihai Eminescu” din Bd. Dacia nr. 41, după reabilitare și modernizare
  2. Trump îl face de râs pe Erdogan: „El știe mai bine ca oricine despre alegerile trucate” VIDEO
  3. Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a luat de mână o elevă cu forța în apropierea școlii. Fata a fost salvată de trecători
  4. Ar trebui să se alăture România solicitărilor de a primi arme nucleare? Expert: „Astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru Rusia și nu numai”
  5. Mark Rutte, despre șeful diplomației ruse: ”E ministru de pe vremea lui Hristos. Să nu ne mai uităm în gura lui Lavrov” VIDEO
  6. Ce spun procurorii despre mercenarul Horațiu Potra: „Un factor de instabilitate extrem de periculos”
  7. Aliatul lui Putin din UE nu e de acord cu solicitarea lui Trump privind energia rusească: „Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni.”
  8. Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas
  9. Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”
  10. Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea