Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Care sunt temele de pe agenda discuțiilor, în contextul redimensionării trupelor americane

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:35
Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Care sunt temele de pe agenda discuțiilor, în contextul redimensionării trupelor americane
Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO X/@PeterMiltenburg

Administrația Prezidențială anunță că președintele României, Nicușor Dan, îl primește marți, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită oficială la București.

Întâlnirea începe la ora 13:30 și include o serie de momente oficiale, de la ceremonia de întâmpinare în Holul de Onoare, până la convorbirile bilaterale și declarațiile comune de presă.

Mark Rutte, în calitate de NATO-Secretar General, urmează să efectueze o vizită oficială la București în perioada 5–6 noiembrie 2025. Aceasta este prima sa vizită în România în funcția de Secretar General al NATO.

Subiecte aflate pe agendă

Vizita are loc într-un context de securitate regională sensibil, marcat de decizii privind prezența militară americană pe flancul estic al Alianței. Rutte va participa la Forumul NATO pentru industrie, care va fi găzduit în România.

Înaltul oficial va avea discuții cu lideri români pentru a analiza modul în care România poate să se implice mai activ în procesele NATO, în special în contextul modificărilor de postură militară civilă şi militară în regiune.

Vizita intervine în contextul anunţului privind redimensionarea trupelor americane în Europa şi în România, ceea ce face ca subiectele de securitate şi apărare să fie în prim-plan.

România găzduieşte exerciţii NATO majore în acea perioadă (peste 5.000 de soldaţi implicati)

