Președintele Volodimir Zelenski a avut marți, 19 aprilie, o conversație telefonică cu prim-ministrul Olandei Mark Rutte. Prim-ministrul Țărilor de Jos l-a anunțat că va furniza vehicule blindate Ucrainei.

„Într-o conversație telefonică cu Zelenski, la care au luat parte și reprezentanți ai Ministerului Apărării din Olanda, mi-am exprimat sprijinul într-un moment în care Rusia lansează o nouă ofensivă. Țările de Jos vor trimite echipamente militare mai grele în Ucraina, inclusiv vehicule blindate. Împreună cu aliații, luăm în considerare aprovizionarea de echipamente grele suplimentare", a spus Rutte, într-o postare pe Twitter.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.