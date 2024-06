Mark Rutte mai face un pas spre șefia NATO. Se declară „prudent optimist” după ce a discutat cu principalul opozant al candidaturii sale, Viktor Orban

Mark Rutte, premierul Olandei, a declarat marţi, 18 iunie, că este „prudent optimist” că va depăşi opoziţia Ungariei în ceea ce priveşte candidatura sa la şefia NATO, după ce a discutat cu premierul Viktor Orban.

El a avut dificultăţi în a-l convinge pe Orban şi încă se confruntă cu concurenţa singurului candidat, preşedintele Klaus Iohannis, notează AFP.

„Sunt prudent optimist în ceea ce priveşte Ungaria”, a declarat Rutte jurnaliştilor după ce s-a întâlnit cu Orban în marja summitului informal al UE de la Bruxelles.

După ce a obţinut sprijinul puterilor cheie, Rutte este favoritul clar pentru a prelua şefia alianţei atunci când mandatul actualului secretar general, Jens Stoltenberg, se va încheia, în octombrie anul acesta.

Orban a declarat în această lună că ar putea renunţa la obiecţiile sale, dacă Rutte îşi va cere scuze pentru comentariile anterioare în care a criticat guvernul de dreapta de la Budapesta şi dacă va permite Ungariei să rămână în afara planurilor NATO de creştere a ajutorului pentru Ucraina.

Orban „nu a cerut să-i fie prezentate scuze, iar eu am spus în legătură cu ceea ce am declarat în urmă cu câţiva ani că, în mod evident, am luat act de ceea ce s-a întâmplat în Ungaria în ceea ce priveşte reacţiile societăţii”, a precizat Mark Rutte. „Am lăsat lucrurile aşa, am luat notă şi am privit foarte mult în perspectivă, iar el nu a cerut să-i fie prezentate scuze”, a precizat Rutte, adăugând că îi va scrie acum o scrisoare lui Orban în care va rezuma discuţia lor.

La rândul său, Viktor Orban a declarat că Rutte ar putea obţine sprijinul său dacă va accepta să respecte un acord pe care Stoltenberg l-a încheiat la Budapesta săptămâna trecută pentru a acorda Ungariei o derogare de la planurile NATO de ajutorare a Ucrainei. „Dacă este dispus să-l susţină, putem să mergem pe această cale”, a spus Orban. „Este vorba despre viitor, nu despre trecut”, a adăugat premierul Ungariei.

Principalele puteri NATO, în frunte cu Statele Unite, fac presiuni pentru a obţine un acord privind un nou şef al alianţei până la summitul de luna viitoare de la Washington.

Rutte - care în prezent ocupă funcţia de prim-ministru interimar al Olandei - urmează să îşi părăsească poziţia în următoarele săptămâni, odată ce va fi instalat un nou guvern olandez.

Pentru desemnarea unui nou şef al NATO este nevoie de unanimitatea celor 32 de membri ai alianţei, iar Ungaria se număra printre puţinele ţări care au ridicat clar obiecţii în legătură cu o candidatură a lui Mark Rutte.

