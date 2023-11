Presa occidentală scrie că trei oficiali UE de rang înalt susțin deja candidatura premierului olandez Mark Rutte. Jurnaliştii de la Politico susţin că membrii NATO din Europa de Est sunt gata să-l voteze pe Rutte, un susținător al Ucrainei în războiul împotriva Federaţiei Ruse.

Directorul biroului din Berlin al Institutului Ben Schreyer a declarat că Rutte are șanse foarte mari pentru o nouă funcție. În plus, el are o experiență vastă în politică și, de asemenea, poate acționa ca un fir de legătură între Europa și SUA.

Mulți lideri NATO pot vota pentru Rutte ca opțiune de compromis. Cu toate acestea, a deveni secretar general al NATO nu este atât de ușor: este necesar nu doar să obții sprijinul Statelor Unite, ci și să rezolvi problemele legate de lobby.

În prezent, nu toți legislatorii americani sunt familiarizați cu activitatea politică a lui Rutte. Cu toate acestea, există și un plus: dacă Trump devine președinte al SUA, atunci Rutte are deja experiență în comunicarea cu el.

În același timp, cea mai mare problemă poate fi neîndeplinirea promisiunilor sale la summitul NATO din Țara Galilor, din 2014, când Rutte a promis că va aloca mai multe fonduri pentru apărarea Olandei.

Al doilea dezavantaj este că unii membri NATO vor să vadă pentru prima dată o femeie în această poziție. Alianța a fost creată în 1949 și a fost condusă întotdeauna de un bărbat. Rutte însuși a spus nu cu mult timp în urmă că ar fi bucuros să vadă o femeie ca secretar general al NATO, dar astăzi nu există un candidat real pentru această funcție.

În vara lui 2023, Rutte a anunțat că va părăsi politica atunci când va fi format un nou guvern. Este prim-ministru de 13 ani. La sfârșitul lunii octombrie, el a anunțat că este pregătit să candideze pentru funcția de secretar general al NATO.

Actualul secretar general al NATO, Stoltenberg, trebuia să demisioneze în septembrie 2022, dar din cauza războiului din Ucraina, mandatul său a fost prelungit cu un an.

Ads