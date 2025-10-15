Șeful NATO încearcă să liniștească țările membre: „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios. Suntem mult mai puternici”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri că țările membre ale alianței nu ar trebui „să supraestimeze” capacitățile Rusiei. Acesta punctează că țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere militar.

„Să avem încredere în armata noastră”, a declarat Rutte într-o conferință de presă după o întâlnire cu miniștrii apărării din NATO la Bruxelles. „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios”, a mai spus el.

Secretarul general al NATO a subliniat că țările membre ale Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” din punct de vedere economic.

„Suntem atât de mult mai puternici decât rușii încât nu avem nevoie să le doborâm avioanele când intră în spațiul nostru aerian”, a adăugat el.

Declarațiile care îndeamnă la calm ale lui Mark Rutte vin în contextul în care pe teritoriul statelor NATO au avut loc mai multe incursiuni ale unor drone și avioane rusești, inclusiv în spațiul aerian al României.

