Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:24
336 citiri
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO X/@Eva_CZ1

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în România și pe flancul estic al Alianței.

Rutte va participa la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în Capitală, dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare, într-un moment considerat crucial pentru securitatea regională, anunță Gândul.ro

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile în Europa, ca parte a reevaluării posturii globale a forțelor SUA. Decizia survine pe fondul noilor priorități ale administrației americane și consolidării prezenței NATO în regiune. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne însă dislocați în România, menținând angajamentul strategic al Statelor Unite pentru securitatea regională.

După ce informația a apărut în presă, Ministerul Apărării Naționale a recunoscut oficial printr-un comunicat că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane.

"Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune", se arată în comunicat.

Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"
Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
#Mark Rutte, #retragere trupe, #SUA, #NATO, #vizita , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
DigiSport.ro
Ce risca fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Stadionul Maracana, simbolul fotbalului brazilian, scos la vânzare pentru a acoperi datoriile uriașe ale statului
  2. Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
  3. Atac cu cuțitul în Marea Britanie. Un mort și doi răniți. Suspectul este un imigrant de 22 de ani VIDEO
  4. Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
  5. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
  6. Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
  7. O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
  8. Protest în Capitală. Mai mulți bărbați care nu erau membri de sindicat au fost depistați de jandarmi. Unul dintre ei avea un briceag și un patent
  9. E-mailul pe care Amazon îl trimite miilor de angajați dați afară: "Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat. Echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea"
  10. Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o fanfară care a interpretat melodia preferată și i s-a oferit o coroană de rege, ca "făuritor al păcii" VIDEO