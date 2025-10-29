Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în România și pe flancul estic al Alianței.

Rutte va participa la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în Capitală, dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare, într-un moment considerat crucial pentru securitatea regională, anunță Gândul.ro

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile în Europa, ca parte a reevaluării posturii globale a forțelor SUA. Decizia survine pe fondul noilor priorități ale administrației americane și consolidării prezenței NATO în regiune. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne însă dislocați în România, menținând angajamentul strategic al Statelor Unite pentru securitatea regională.

După ce informația a apărut în presă, Ministerul Apărării Naționale a recunoscut oficial printr-un comunicat că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane.

"Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune", se arată în comunicat.

