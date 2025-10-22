Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:15
Donald Trump și Mark Rutte se întâlnesc din nou FOTO captură video Casa Albă
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington pentru o întrevedere cu președintele american Donald Trump, într-o vizită de două zile, potrivit unui anunț al Alianței Nord-Atlantice.
”Secretarul general al NATO se va întâlni cu preşedintele american”, anunţă într-un comunicat Alianţa Nord-Atlantică.
NATO nu oferă niciun detaliu despre agenda acestei întâlniri.
Vizita lui Mark Rutte urmează să se încheie miercuri.
