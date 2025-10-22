Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:15
199 citiri
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump
Donald Trump și Mark Rutte se întâlnesc din nou FOTO captură video Casa Albă

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington pentru o întrevedere cu președintele american Donald Trump, într-o vizită de două zile, potrivit unui anunț al Alianței Nord-Atlantice.

”Secretarul general al NATO se va întâlni cu preşedintele american”, anunţă într-un comunicat Alianţa Nord-Atlantică.

NATO nu oferă niciun detaliu despre agenda acestei întâlniri.

Vizita lui Mark Rutte urmează să se încheie miercuri.

Candidatul lui Trump, retras din cursa pentru funcția de șef al Biroului Consilierului Special. Decizia, după apariția unor declarații naziste
Candidatul lui Trump, retras din cursa pentru funcția de șef al Biroului Consilierului Special. Decizia, după apariția unor declarații naziste
Paul Ingrassia nu mai este candidatul pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special, au declarat marţi doi oficiali ai Casei Albe pentru CNN, după ce şansele sale de a fi confirmat...
Aliații Ucrainei încearcă să consolideze sprijinul pentru Zelenski, pe fondul temerilor legate de o posibilă înțelegere Trump-Putin
Aliații Ucrainei încearcă să consolideze sprijinul pentru Zelenski, pe fondul temerilor legate de o posibilă înțelegere Trump-Putin
Aliații europeni ai Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția președintelui Volodimir Zelenski în perspectiva unor eventuale discuții între liderul american Donald Trump și președintele...
#Mark Rutte, #secretar general NATO, #vizita, #SUA, #intalnire, #Donald Trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
  2. Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi
  3. Noi detalii în cazul spitalului din Constanța unde o femeie a murit după naștere: „Am găsit avize emise 'din pix', proceduri ignorate şi decizii dictate de profit”
  4. Candidatul lui Trump, retras din cursa pentru funcția de șef al Biroului Consilierului Special. Decizia, după apariția unor declarații naziste
  5. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump
  6. Sarkozy nu își pierde paza personală nici în închisoare. Doi agenți de securitate vor sta într-o celulă vecină și au grijă să nu i se întâmple nimic fostului președinte
  7. Afaceristul Trump vrea trocul anului: Oferă 8.000 de km pătrați lui Putin în schimbul Premiului Nobel, dar e un obstacol
  8. Veste groaznică pentru Putin, venită de la Londra: Trupele britanice și aliate ”sunt gata să fie trimise” în Ucraina
  9. Neputința lui Trump pusă la zid. Un general german dezvăluie singura strategie care îl oprește pe Putin
  10. Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari