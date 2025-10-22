Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington pentru o întrevedere cu președintele american Donald Trump, într-o vizită de două zile, potrivit unui anunț al Alianței Nord-Atlantice.

”Secretarul general al NATO se va întâlni cu preşedintele american”, anunţă într-un comunicat Alianţa Nord-Atlantică.

NATO nu oferă niciun detaliu despre agenda acestei întâlniri.

Vizita lui Mark Rutte urmează să se încheie miercuri.

