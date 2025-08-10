Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace.

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” de la ABC, discutând despre summitul din Alaska menit să contribuie la încheierea războiului Rusiei cu Ucraina.

În discuția cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că el crede că Trump este dispus să exercite presiuni asupra președintelui rus în legătură cu acest război brutal.

„Cred cu adevărat că președintele Donald Trump dorește să pună capăt acestei situații”, a declarat Rutte lui Karl. „El dorește să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Dorește să pună capăt distrugerilor îngrozitoare provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Sunt provocate atât de multe distrugeri.”

Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei.”

Ads

Trump a fost criticat pentru că a organizat o întâlnire cu Putin fără președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși au existat sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.

Președintele a fost criticat – inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, mai târziu în cadrul aceluiași program ABC – pentru că l-a invitat pe Putin pe teritoriul american și pentru că a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.

„Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli”, a declarat Bolton. „În primul rând, a organizat această întâlnire pe teritoriul american, legitimând astfel un lider paria al unui stat rebel. În al doilea rând, i-a permis lui Putin să obțină avantajul inițiativei, prezentând primul planul său de pace.”

În discuția cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska drept un punct de plecare valabil, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a Ucrainei.

Ads

„Va fi vorba despre teritoriu”, a declarat Rutte referindu-se la orice acord care va pune capăt războiului. „Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără restricții asupra nivelului propriilor trupe militare, și că NATO nu trebuie să aibă restricții asupra prezenței noastre pe flancul estic, în țări precum Letonia, Estonia și Finlanda.”

Ads