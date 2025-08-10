Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 18:47
942 citiri
Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”
Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO captură video Facebook /NATO News

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace.

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” de la ABC, discutând despre summitul din Alaska menit să contribuie la încheierea războiului Rusiei cu Ucraina.

În discuția cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că el crede că Trump este dispus să exercite presiuni asupra președintelui rus în legătură cu acest război brutal.

„Cred cu adevărat că președintele Donald Trump dorește să pună capăt acestei situații”, a declarat Rutte lui Karl. „El dorește să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Dorește să pună capăt distrugerilor îngrozitoare provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Sunt provocate atât de multe distrugeri.”

Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei.”

Trump a fost criticat pentru că a organizat o întâlnire cu Putin fără președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși au existat sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.

Președintele a fost criticat – inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, mai târziu în cadrul aceluiași program ABC – pentru că l-a invitat pe Putin pe teritoriul american și pentru că a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.

„Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli”, a declarat Bolton. „În primul rând, a organizat această întâlnire pe teritoriul american, legitimând astfel un lider paria al unui stat rebel. În al doilea rând, i-a permis lui Putin să obțină avantajul inițiativei, prezentând primul planul său de pace.”

În discuția cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska drept un punct de plecare valabil, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a Ucrainei.

„Va fi vorba despre teritoriu”, a declarat Rutte referindu-se la orice acord care va pune capăt războiului. „Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără restricții asupra nivelului propriilor trupe militare, și că NATO nu trebuie să aibă restricții asupra prezenței noastre pe flancul estic, în țări precum Letonia, Estonia și Finlanda.”

Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
După ani de relații complicate și semnale contradictorii, Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească din nou, pentru prima oară față în față din 2019. Întâlnirea este...
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că are încredere că SUA poate încheia războiul din țara sa, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește „de mult așteptata...
#Mark Rutte, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #summit rusia sua, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A "furat" toate privirile la Chelsea - Leverkusen. "Ne revedem curand"
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prabusit in Arad a fost filmata. Altar de flori si lumanari la locul tragediei
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei persoane care înotau în Marea Neagră, la Odesa, ucise de obiecte explozive. „A te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos”
  2. Român omorât în Spania. Cadavrul a fost descoperit într-o magazie de fosta lui parteneră
  3. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august
  4. Care sunt țările cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime din Europa. Harta care arată unde se poziționează România
  5. Casele grav afectate de inundațiile din Moldova de acum două săptămâni şi-au găsit constructori. „Broşteniul devine cel mai mare şantier” FOTO
  6. De ce războaiele nu se mai încheie. Un nou tip de „pace”: fără justiție, fără final ANALIZĂ
  7. Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”
  8. Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți
  9. Ministrul de Finanțe al Serbiei, victima unui accident vascular cerebral în direct. Salvarea a venit din proximitatea studioului TV
  10. Benjamin Netanyahu anunță planul Israelului de a „termina treaba” în Gaza. Cele cinci principii pentru încheierea războiului VIDEO