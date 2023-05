Snooker: s-a reușit primul break maxim într-o finală de Campionat Mondial! Momente de megie la Sheffield VIDEO

Englezul Mark Selby a reușit un break maxim, de 147 de puncte, în finala Campionatului Mondial de snooker.

Mark Selby a reușit să facă breakul maxim în jocul 16 al partidei cu belgianul Luca Brecel din finala CM de snooker.

Selby a introdus bila neagră după fiecare bilă roșie și apoi a închis masa pentru un break de 147 de puncte.

"Mereu m-am gândit că dacă voi ajunge în acea poziție voi tremura ca o frunză. A fost uimitor cât de calm m-am simțit", a spus Selby, 39 de ani, de patru ori campion mondial.

Selby este doar al 10-lea jucător care reușește un break maxim la CM de snooker și primul care izbutește această performanță în finală. Kyren Wilson a mai reușit un break maxim la ediția din acest an, iar Stephen Hendry și Ronnie OSullivan au câte trei breakuri maxime la CM.

Selby și Kyren Wilson vor împărți acum premiul de 55.000 de lire sterline: 40.000 pentru breakul maxim și 15.000 pentru cel mai mare break al turneului.

Finala dintre Luca Brecel și Mark Selby se va relua azi de la scorul de 9-8 pentru belgian. Se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de jocuri - primul la 17.

