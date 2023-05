Englezul Mark Selby a devenit primul jucător de snooker care reușește break maxim în finala unui Campionat Mondial.

Englezul Mark Selby a reușit un break maxim, de 147 de puncte, în finala Campionatului Mondial de snooker.

Mark Selby a reușit să facă breakul maxim în jocul 16 al partidei cu belgianul Luca Brecel din finala CM de snooker.

Selby a introdus bila neagră după fiecare bilă roșie și apoi a închis masa pentru un break de 147 de puncte.

"Mereu m-am gândit că dacă voi ajunge în acea poziție voi tremura ca o frunză. A fost uimitor cât de calm m-am simțit", a spus Selby, 39 de ani, de patru ori campion mondial.

Selby este doar al 10-lea jucător care reușește un break maxim la CM de snooker și primul care izbutește această performanță în finală.

El a vorbit despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut după titlul mondial cucerit în 2021.

"Să vorbesc despre problemele mele mintale a fost un mare pas înainte. Trecuseră 18 sau 19 luni în care nu am câștigat nimic și aveam nevoie să trec de o anumită barieră.

Faptul că am ieșit public și am vorbit despre lucrurile care mă apasă m-a făcut să ies din cutia în care intrasem și m-a ajutat să încep să câștig din nou. Să vorbesc răspicat despre ce mă apăsa a însemnat totul, mi-aș fi dorit să spun lucrurile acelea mai repede, pentru că m-am eliberat. Am fost foarte jos, nu știam ce urmează să se întâmple și am avut chiar gânduri de sinucidere.

Să verbalizez lucrurile care mă răscoleau a însemnat mai mult decât am realizat în snooker. A reprezentat un succes mai mare decât orice victorie la masa de joc", a dezvăluit Selby pentru Eurosport.

Finala dintre Luca Brecel și Mark Selby se va relua azi de la scorul de 9-8 pentru belgian. Se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de jocuri - primul la 17.