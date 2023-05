S-a stabilit finala Campionatului Mondial de snooker, după cea de-a doua semifinală, cea dintre jucătorii Mark Selby și Mark Allen.

Mark Selby l-a învins pe Mark Allen, scor 17-15, după un meci care a avut partea lui de dramă. Selby a condus cu 16-10, dar Allen a reușit cinci jocuri la rând și s-a apropiat la 16-15. Selby a reușit totuși să câștige un joc și să se califice în finala Campionatului Mondial de snooker.

Selby, de patru ori campion mondial, va juca în finală cu belgianul Luca Brecel, care a fost protagonistul unei reveniri miraculoase.

Selby are deja patru titluri de campion mondial și va căuta un al cincilea triumf la Sheffield.

𝗦𝗘𝗟𝗕𝗬 𝗛𝗔𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗧!

Mark Selby beats Mark Allen 17-15 to reach his sixth world final!

The Jester from Leicester will go for his fifth Crucible crown over the next two days. #CazooWorldChampionship pic.twitter.com/7xDLdpHi5D