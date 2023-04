Chitaristul unei formații celebre a murit la 46 de ani. Artistul a cântat la Untold și Neversea

Mark Sheehan, cofondatorul şi chitaristul trupei rock irlandeze The Script, care a concertat şi în România, a murit vineri, la numai 46 de ani, informează BBC.

Artistul s-a stins la spital, în urma unei boli de scurtă durată, a anunţat trupa. O declaraţie pe conturile de social media ale trupei precizează că Sheehan a fost un "soţ, tată, frate, coleg de trupă şi prieten foarte iubit". Trupa a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei şi a colegilor.

Mark Sheehan a format grupul în 2001 alături de vocalistul Danny O'Donoghue şi de bateristul Glen Power. Trupa s-a mutat la Londra după ce a semnat un contract de înregistrare cu Sony Music Group. Acolo au lansat primul lor album complet, "We Cry", care a ajuns pe primul loc atât în Irlanda, cât şi în Marea Britanie.

Ulterior, următoarele trei albume ale lor, Science & Faith, #3 şi No Sound Without Silence, au ajuns pe primele locuri în topurile de albume din ambele ţări. Science & Faith a ajuns pe locul trei în Statele Unite şi pe locul doi în Australia.

Trupa a făcut turnee în întreaga lume şi a continua să lanseze albume de muzică originală, combinând teme irlandeze cu nuanţe pop-rock. Ultimele lor albume au fost Freedom Child (2017) şi Sunsets & Full Moons (2019).

The Script au concertat şi în România, chiar de două ori, în 2018 la festivalul Neversea şi în 2021 la UNTOLD.

Au fost cunoscuţi pentru că scriu din inimă, inclusiv "If You Could See Me Now", care abordează moartea tatălui vocalistului O'Donoghue şi a ambilor părinţi ai lui Sheehan. Printre alte hit-uri se numără "For the First Time", "Nothing", "Hall of Fame" şi "Superheroes".

Sheehan s-a născut pe 29 octombrie 1976 la Dublin, în Mount Brown, în zona The Liberties, şi a fost căsătorit cu Reena Sheehan, cu care are trei copii. Cântăreţ, compozitor şi chitarist, a fost pasionat de muzică de la o vârstă fragedă. În perioada 1996-2001, înainte de a fonda The Script, a fost membru al trupei Mytown, alături de O'Donoghue, solistul trupei The Script.

Fanii s-au întrebat în ultimul an de ce Sheehan a avut o scurtă pauză de pe scenă. În 2022, Sheehan a lipsit de la etapa americană a turneului trupei. O'Donoghue a declarat presei că Sheehan şi-a luat o pauză pentru a petrece mai mult timp cu familia. El a explicat că grupul i-a susţinut decizia şi a spus că sunt "o trupă de fraţi" care "rămân împreună indiferent de situaţie".

În 2013, The Script a avut o întâlnire cu Regina Elisabeta a II-a, când aceasta a vizitat sediul BBC şi a asistat la un concert al trupei The Script, discutând pentru scurt timp cu solistul O'Donoghue. Sheehan a mărturisit că, atunci când i s-a spus că o vor întâlni pe regiună, a crezut că "oamenii fac o glumă".

Trupa The Script urmează să o susţină pe artista americană P!nk în timpul turneului său european de la sfârşitul acestui an.

OMAGII DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

Preşedintele Irlandei, Michael Higgins, a declarat că Sheehan a fost un exemplu "remarcabil" de succes muzical irlandez pe scena mondială. "A fost un semn al originalităţii şi excelenţei pe care Mark şi colegii săi de trupă din The Script au căutat-o, iar faptul că au cunoscut un asemenea succes în întreaga lume, inclusiv şase albume numărul unu în Marea Britanie şi un album numărul trei în Statele Unite este o realizare cu adevărat remarcabilă", a spus el.

De altfel, şi colegii lui Sheehan din industria muzicală s-au grăbit să-i aducă un omagiu.

Într-o declaraţie postată pe Instagram, prezentatoarea irlandeză Laura Whitmore a scris: "Mă gândesc la voi toţi în aceste momente. Mark a fost unul dintre cei mai drăguţi şi mai talentaţi oameni pe care îi puteai întâlni".

Duo-ul irlandez de muzică pop Jedward a spus pe Instagram: "Toată lumea din industria muzicală irlandeză şi din întreaga lume deplânge pierderea ta, Mark, un muzician atât de talentat de la The Script, unul dintre cele mai emblematice grupuri irlandeze ale generaţiei noastre".

Trupa rock irlandeză Kodaline i-a adus, de asemenea, un omagiu, postând pe Twitter: "Îmi pare atât de rău să aud (de) decesul lui Mark Sheehan".