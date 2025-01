Mark Zuckerberg, cu ochii pe "investiția" rivalului său. Surprins când s-a uitat în decolteul logodnicei lui Jeff Bezos. Șeful Meta este ironizat fără milă pe Internet VIDEO

Mark Zuckerberg și soția lui au avut loc cinste la ceremonia de învestire a lui Donald Trump. Șeful Meta a avut loc foarte aproape de pupitrul de unde a vorbit noul președinte al SUA. Alături de el au fost șefi din Big Tech, inclusiv șeful Google, Sundar Pichai, șeful Apple, Tim Cook și șeful Amazon, Jeff Bezos.

La un moment dat, în timpul ceremoniei, ochii lui Mark Zuckerberg au fugit și s-au îndreptat către decolteul lui Lauren Sanchez, viitoarea soție a lui Jeff Bezos. A fost un gest de o secundă, dar totul a fost surprins pe transmisia live.

Mark Zuckerberg's wandering gaze at Trump's inauguration has become a new meme pic.twitter.com/ESuPNTuf7g

Momentul a devenit viral pe Twitter iar Mark Zuckerberg este ironizat fără milă.

Jucătorul de fotbal american Antonio Brown, fan declarat al lui Donald Trump, a pus una dintre primele imagini cu momentul pe contul său de Twitter cu 2,3 milioane de urmăritori. 12 milioane de oameni au văzut până la această oră poza cu Mark Zuckerberg uitându-se în decolteul logodnicei rivalului său în afaceri.

Ulterior, a distribuit și un clip însoțit de comentariul „cel mai normal lucru pe care l-a făcut tipul ăsta vreodată”.

„Mark Zuckerberg este gata să riște totul pentru logodnica lui Jeff Bezos, la învestire. Băiatu' a fost surprins când a tras cu ochiul în 4K” a scris un analist la Investing.com.

Mark Zuckerberg ready to risk it all for

În schimb, un alt susținător de-al lui Donald Trump a fost revoltat că miliardarii care se dau acum bine pe lângă noul președinte au avut voie să vină cu soțiile.

„Sunt absolut dezgustată că membri noului cabinet nu au avut voie cu partenerii la învestirea din Capitoliu. Dar Mark Zuckerberg și Jeff Bezos au fost cu soțiile după ei. Faptul că au fost primiți la ceremonie, cu sau fără soții, este dezgustător, având în vedere câte au făcut ca să cenzureze și să atace poporul american” a scris Kylie Jane Kremer, director executiv al „Women for America First” și gazda oficială a mitingului de pe 6 ianuarie 2021, soldat cu violențele de la Capitoliu.

I am absolutely disgusted that the incoming Cabinet is not allowed to have their spouses at Trump’s swearing in, inside the Capitol Rotunda.

But Mark Zuckerberg & Jeff Bezos have their spouses with them.

The fact that they are allowed at the swearing in at all (with or… pic.twitter.com/NxhrEnXEPt