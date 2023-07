Cine e soțul "cu față de copil" al noii campioane de la Wimbledon: "Aniversăm un an de la nuntă" VIDEO

Marketa Vondrousova (24 de ani) a reușit o victorie extraordinară în finala turneului de la Wimbledon, 6-4, 6-4 cu Ons Jabeur.

Pentru prima dată la acest turneu, Vondrousova l-a avut în tribună și pe soțul ei, Stepan Simek, care până în ziua finalei a stat la Praga pentru a avea grijă de pisică.

Stepan Simek, cel care a fost caracterizat ca un tânăr "cu față de copil" de comentatorii americani, lucrează în industria IT. A jucat și el tenis la nivel de juniori.

Marketa și Stepan s-au căsătorit anul trecut, pe 16 iulie, după o relație de un an. Nunta a avut loc la Chateau Mcely, un loc de basm din Cehia.

După finala cu Ons Jabeur, Vondrousova i-a mulțumit soțului: Aniversăm un an de la nuntă mâine, așa că vom avea ce sărbători.

“Tomorrow is the first anniversary of our wedding.”

“That’s the present!”

Marketa Vondrousova on the ideal anniversary gift for her husband Stepan Simek: A #Wimbledon title. pic.twitter.com/s8SSOHfKV4