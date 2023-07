Marketa Vondrousova, câştigătoarea trofeului la Wimbledon, a declarat la ceremonia de după finala cu Ons Jabeur că, după acest succes, îşi va mai face un tatuaj, însă de această dată se va tatua şi antrenorul său.

"Nu ştiu ce se întâmplă acum, e un sentiment extraordinar. Vreau să o felicit pe Ons, e o persoană minunată şi jucătoare fantastică. Sper că va câştigat la un moment dat aici, pentru că merită. Am trecut prin atât de multe în cariera mea şi sunt atât de bucuroasă că pot fi aici cu trofeul în braţe. E o nebunie.

Am făcut pariu cu antrenorul meu, a spus că în cazul în care câştig turneul îşi va face şi el un tatuaj. Cred că mergem mâine să ne tatuăm”, a afirmat Vondrousova.

Fresh #Wimbledon ink pending...

Marketa Vondrousova's coach looks like he may regret making that bet 😅 pic.twitter.com/9awYGHzWIX