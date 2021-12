Notificari SMS din mii de aplicatii, dintr-un singur loc! Integrarile sendSMS - Zapier si - Integromat: automatizari la cel mai inalt nivel!

sendSMS.ro este o platforma care permite companiilor sa-si automatizeze notificarile prin SMS si Mesajele Chat (Viber, Fb Messenger, Google RCS, WeChat) pentru a-si creste vanzarile si a intari relatia cu clientii. Platforma sendSMS si modulele low-code / no-code sendSMS permit administratorilor sa trimita: campanii de marketing in masa prin SMS si Chat; notificari prin SMS privind actualizari, comenzi, rezervari, intalniri, facturi; SMS-uri One Time Password pentru autentificarea in 2 pasi.

Modulele dezvoltate de sendSMS pot fi utilizate in acest moment cu peste 28 de sisteme software, precum:

platforme e-commerce open source si SaaS (de ex., Magento, Prestashop, OpenCart, WooCommerce, Shopify, ContentSpeed si altele),

CMS-uri pentru blogging si site-uri de prezentare (de ex., Wordpress, HubSpot), CRM-uri (de ex., Monday.com, Zoho CRM, Hubspot),

Integratoare (de ex., Integromat, Procesio, Zapier),

si platforme pentru automatizarea proceselor robotizate (UiPath).

Doua dintre integrarile cu care se mandresc sunt:

integrarea sendSMS - Zapier , care permite utilizatorilor Zapier sa conecteze notificarile prin SMS la peste 4000 de aplicatii populare, astfel incat sa isi poata automatiza cat mai eficient procesele de lucru. Exemple de aplicatii Google Calendar, Gmail, Sheets, Google Forms, Youtube, Facebook Lead Ads, Many Chat, Slack, Trello, Asana, ClickFunnels…. Economisesti zeci de ore lunar creand fluxuri automatizate.

integrarea sendSMS - Integromat, care permite utilizatorilor platformei de automatizare sa conecteze notificarile prin SMS la peste 1000 de aplicatii, precum Facebook Ads/Pages/Messenger, Google Cloud/ Calendar/ Forms/ Maps/ Photos/ Chat/ Shopping/ Data Studio/ Meet/ Sheets, ChatBot, ManyChat, MailerLite, Survey Monkey, 123FormBuilder, Monday, Woocommerce, Agile CRM, Zoho CRM, Zoom etc. Automatizezi sarcinile repetitive si-ti faci munca mai usoara.

Exemple de scenarii de automatizare sendSMS - Zapier

Daca ai un business ecommerce, imagineaza-ti cum ar fi sa setezi automat sa se importe toate datele comenzilor efectuate prin diferite platforme intr-un singur loc, iar de acolo sa se preia automat adrese de email pentru abonare in platforma de e-mail marketing si numerele de telefon pentru a se trimite automat notificari SMS in bulk privind preluarea comenzii. Cat timp ti-ar lua sa faci toate acestea manual, daca ai avea mii de comenzi?

Sau, in project management, imagineaza-ti cum ar fi ca toate randurile dintr-un tabel Google Sheet sa se transforme automat in taskuri in Trello si de acolo sa se trimita automat notificari SMS pentru ca acele taskuri sa fie preluate si rezolvate. Si-acum gandeste-te cat timp ti-ar lua sa faci asta manual cu sute de taskuri: sa creezi fiecare task, sa trimiti e-mail persoanelor avizate si sa creezi un tabel pentru urmarirea lor.

Exemple de scenarii de automatizare sendSMS - Integromat

De cate ori traficul pe site inregistrat in Analytics scade sub un anumit numar de vizitatori, Integromat trimite automat o alerta prin SMS catre programator si catre responsabilul digital marketing si se creeaza automat un task in platforma Trello.

De cate ori adaugi un video intr-un folder in Google Drive, Integromat il posteaza automat pe canalul Youtube si se trimit notificari prin SMS catre abonati, cu linkul videoclipului.

Cu 30 minute inainte de inceperea unui webinar, Integromat conecteaza datele din Google Calendar cu lista de contacte si invitatii primesc un reminder prin SMS.

Clientii care au comandat un anumit produs de pe site, primesc automat prin SMS un link catre un e-book gratuit cu informatii utile despre utilizarea si intretinerea produsului respectiv.

Cu Zapier sau Integromat pot economisi zeci de ore lunar creand fluxuri de lucru automatizate: conectezi mai multe aplicatii, transformi date, stabilesti segmente de actiuni si pasi de lucru, in functie de anumiti triggeri. Iar cu ajutorul notificarilor prin SMS, esti tinut la curent sau iti tii echipa si clientii la curent in legatura cu cele mai importante evenimente.

Automatizarea si robotizarea sunt deja aici si se vor dezvolta si mai mult in viitorul apropiat. In lumea conectata de astazi, fluxurile de lucru digitale si inteligenta artificiala simplifica si eficientizeaza procesele de afaceri si tranzactiile. Echipa SendSMS lucreaza continuu pentru a tine pas cu transformarile revolutionare ale tehnologiei, dezvoltand aplicatii mobile compatibile cu platformele digitale de integrare si automatizare.

Vezi toate integrarile realizate de sendSMS aici.

Afla mai multe despre produsele si serviciile sendSMS aici.

