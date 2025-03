Adversarul României în cursa pentru Mondiale a făcut atac de panică pe teren. Ce s-a întâmplat

Marko Arnautovic, atacantul selecționatei Austriei, s-a confruntat cu un atac de panică în timpul meciului cu echipa Serbiei (scor 1-1), disputat joi seară în play-off-ul Ligii Națiunilor la fotbal, informează DPA.

La scurt timp după începerea meciului, atacantul a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut în suprafața de pedeapsă adversă.

'Am simțit o presiune imensă în zona abdominală superioară și, în același moment, am avut un atac de panică', le-a declarat reporterilor fotbalistul în vârstă de 35 de ani. 'Am avut amețeli și greață, nu știu de ce, dar apoi totul a fost în regulă. Doctorul mi-a dat un fel de remediu și apoi am continuat', a adăugat el.

Echipa Austriei, antrenată de Ralf Rangnick, a ratat ocazia de a obține o victorie clară în meciul disputat pe stadionul ''Ernst Happel'' din Viena.

'Am dominat complet. Desigur, a fost puțin și vina mea că nu am câștigat', a spus Arnautovic, care nu a reușit să fructifice mai multe ocazii.

În returul de duminică, de la Belgrad, Austria nu va lupta doar pentru promovarea în prima divizie a Ligii Națiunilor, dar dorește să facă și o bună repetiție generală înaintea preliminariilor Cupei Mondiale 2026, care vor debuta în iunie și în care va fi una dintre adversarele României.

