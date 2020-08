Marko Bela, declaratie surprinzatoare in presa ungara: "Transilvania nu poate sa revina Ungariei, deoarece romanii sunt in majoritate de mult"

Statut administrativ specific pentru Transilvania

"Romania e mai bine vazuta la Bruxelles decat Ungaria"

"Transilvania nu poate sa revina Ungariei, deoarece romanii sunt in majoritate de mult, iar astazi aici locuiesc douazeci si ceva la suta maghiari si saptezeci si ceva la suta romani. Situatia este complicata si de faptul ca cei douazeci si ceva la suta nu au o distributie omogena, deoarece in estul Transilvaniei, in partea mai indepartata de granita ungara, in cele doua judete din Secuime se concentreaza populatia maghiara, acolo suntem prezenti in procent de saptezeci - optzeci la suta, in alta parte suntem minoritari sau chiar o diaspora. Toate acestea, in sine, fac inutila aceasta amaraciune continua despre apartenenta Transilvaniei", a punctat Marko Bela.Politicianul este de parere ca Transilvania ar trebui sa obtina un statut admninistrativ specific, referindu-se cel mai probabil la autonomie."Desigur, este un alt subiect faptul ca ceea ce este acum, este rau, iar pentru Transilvania ar trebui creat un statut administrativ specific. Pentru acest statut ar trebui sa se lupte", a adaugat fostul lider UDMR El a comentat si afirmatia ca, inca din anii 90 ar fi tradat interesele maghiarilor, cand i-a trimis pe Borbely Laszlo, Frunda Gyorgy si Tokay Gyorgy, toti fosti colegi de la UDMR, la o intalnire secreta la Neptun, unde ar fi incheiat un pact in numele maghiarilor din Romania, cu reprezentantii puterii romanesti."Treaba a fost atat de secreta ca bine-cunoscuta organizatie americana Project on Ethnic Relations a anuntat in fata intregii lumi ca a organizat intalnirea. Si anume, cu intentia nedisimulata sa puna la aceeasi masa romanii si maghiarii din Romania, cu scopul de a preveni eventuale ulterioare conflicte interetnice. Desigur, cei care au fost impotriva participarii UDMR in politica romana, ulterior au creat acea aparenta ca la Neptun noi am renuntat la nevoia noastra de autonomie", a parat Bela.Fostul lider a lasat de inteles ca se afla in relatii reci cu premierul Ungariei, Viktor Orban , si a spus ca de cand acesta se afla la putere, Ungaria a intrat intr-un con de umbra la Bruxelles. In schimb, Romania, spune el, a devenit tot mai influenta in Uniunea Europeana. De asemenea, el s-a aratat ingrijorat si de faptul ca relatiile dintre cele doua tari, Romania si Ungaria, nu sunt dintre cele mai bune."Ma ingrijoreaza mai degraba faptul ca relatia dintre guvernul roman si cel maghiar s-a restrans la minim. Si ma ingrijoreaza si faptul ca in timp ce influenta guvernului roman creste la Bruxelles, scade influenta conducerii ungare aflate intr-o continua lupta cu Uniunea. In perioada schimbarii de regim, considerarea Ungariei ca statul cu cel mai mare prestigiu in regiune, a dat un imbold imens afirmarii intereselor maghiarilor din Transilvania. Romanii insisi au privit Budapesta in acest fel, si nu a fost totuna pentru ei cum se exprima politica oficiala ungara despre Romania. In comparatie, daca astazi la Bruxelles s-ar ivi un dezacord romano-maghiar, in foarte mare masura, romanii ar primi dreptate", a mai afirmat Marko Bela.