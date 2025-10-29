Marko Bela: Amenintarile puerile ale Opozitiei, o greseala majora

Joi, 08 Septembrie 2011, ora 15:48
1856 citiri
Marko Bela: Amenintarile puerile ale Opozitiei, o greseala majora
Foto: Arhiva

In opinia vicepremierului Marko Bela, partidele din opozitie fac o "greseala majora" amenintand UDMR ca nu o vor lua la guvernare daca nu rupe majoritatea guvernamentala formata cu PDL.

"Cei din opozitie, in acest moment, fac o greseala majora, dupa parerea mea, fiindca ei cred - cel putin din declaratiile lor asa reiese - ca pentru UDMR conteaza numai puterea si numai guvernarea si ca noi ne temem atat de mult de a fi in opozitie, incat suntem gata sa facem orice pentru a ramane la putere. Nu este asa!", a explicat Marko Bela pentru Agerpres.

De asemenea, vicepremierul a apreciat ca PSD si PNL sunt incapabile sa formuleze o oferta clara pentru UDMR.

"Daca cineva citeste atent declaratiile partidelor de opozitie, ale liderilor lor, va vedea ca, in afara unei amenintari ca daca nu tradam imediat aliatii nostri atunci nu ne vor mai lua la guvern dupa alegeri, ei nu pot sa spuna nimic despre rostul unei aliante cu UDMR. Ce anume ar vrea sa faca impreuna cu UDMR, ce obiective ar putea sa-si realizeze UDMR, daca se aliaza cu ei?", s-a intrebat Marko Bela.

"Deci, aceste amenintari si aceasta oferta ca daca nu tradam, atunci o vom pati, pentru mine sunt putin infantile", a continuat el.

"Mie niciodata nu mi-a placut sa vin cu amenintari si as recomanda acest lucru si colegilor mei din UDMR, fiindca de obicei anumite amenintari - ca daca nu se realizeaza un anumit program, atunci parasim coalitia - sunt, asa cum se spune, contraproductive, deci au un efect contrar si irita aliatii", a spus Marko.

El a nuantat insa, precizand ca "o alianta se bazeaza pe interese reciproce"si ca, daca anumite obiective nu se realizeaza, atunci coalitia nu-si mai are rostul. "In acest moment, preocuparea noastra trebuie sa fie realizarea acestor obiective si nu parasirea coalitiei. Nu se discuta in acest moment in UDMR parasirea coalitiei, dar legea minoritatilor este un proiect important si ar trebui sa se realizeze cat mai repede", a conchis Marko Bela.

Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”
Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”
Artistul și activistul Tudor Gheorghe a comparat miercuri, 29 octombrie, realizările Oanei Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, și liderul PSD Sorin...
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
#Marko Bela UDMR, #marko bela guvernare psd pnl , #UDMR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion, apoi a mers "glont" la Nicusor Dan, la sfintirea Catedralei: "A ramas blocat"
DigiSport.ro
Adevaratul motiv pentru care Lamine Yamal i-a pus banii "pe masa" Shakirei

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”
  2. Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
  3. S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
  4. ”Proiectul cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţie.” Ce prevede inițiativa legislativă
  5. Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
  6. Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
  7. Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
  8. Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
  9. Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
  10. Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România