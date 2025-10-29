Marko Bela: Amenintarile puerile ale Opozitiei, o greseala majora

In opinia vicepremierului Marko Bela, partidele din opozitie fac o "greseala majora" amenintand UDMR ca nu o vor lua la guvernare daca nu rupe majoritatea guvernamentala formata cu PDL.

"Cei din opozitie, in acest moment, fac o greseala majora, dupa parerea mea, fiindca ei cred - cel putin din declaratiile lor asa reiese - ca pentru UDMR conteaza numai puterea si numai guvernarea si ca noi ne temem atat de mult de a fi in opozitie, incat suntem gata sa facem orice pentru a ramane la putere. Nu este asa!", a explicat Marko Bela pentru Agerpres.

De asemenea, vicepremierul a apreciat ca PSD si PNL sunt incapabile sa formuleze o oferta clara pentru UDMR.

"Daca cineva citeste atent declaratiile partidelor de opozitie, ale liderilor lor, va vedea ca, in afara unei amenintari ca daca nu tradam imediat aliatii nostri atunci nu ne vor mai lua la guvern dupa alegeri, ei nu pot sa spuna nimic despre rostul unei aliante cu UDMR. Ce anume ar vrea sa faca impreuna cu UDMR, ce obiective ar putea sa-si realizeze UDMR, daca se aliaza cu ei?", s-a intrebat Marko Bela.

"Deci, aceste amenintari si aceasta oferta ca daca nu tradam, atunci o vom pati, pentru mine sunt putin infantile", a continuat el.

"Mie niciodata nu mi-a placut sa vin cu amenintari si as recomanda acest lucru si colegilor mei din UDMR, fiindca de obicei anumite amenintari - ca daca nu se realizeaza un anumit program, atunci parasim coalitia - sunt, asa cum se spune, contraproductive, deci au un efect contrar si irita aliatii", a spus Marko.

El a nuantat insa, precizand ca "o alianta se bazeaza pe interese reciproce"si ca, daca anumite obiective nu se realizeaza, atunci coalitia nu-si mai are rostul. "In acest moment, preocuparea noastra trebuie sa fie realizarea acestor obiective si nu parasirea coalitiei. Nu se discuta in acest moment in UDMR parasirea coalitiei, dar legea minoritatilor este un proiect important si ar trebui sa se realizeze cat mai repede", a conchis Marko Bela.

