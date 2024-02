Marko Bela cere ajutor Ungariei impotriva "epurarii etnice"

Liderul UDMR, Marko Bela, a cerut guvernului Ungariei sa ia masuri impotriva demiterii functionarilor maghiari in Romania, actiune pe care o considera o "epurare etnica".

Bela a cerut insa Budapestei sa actioneze astfel incat relatiile ungaro-romane sa ramana amicale, informeaza MTI preluat de Realitatea TV.

Informatia a fost confirmata in cadrul unei intalniri a premierului ungar, Gordon Bajnai, cu reprezentantii etnicilor maghiari din strainatate. Bajnai le-a promis ca va continua sa ii sustina in pofida crizei economice si a adaugat ca este necesar ca Ungaria sa restabileasca increderea in politicile sale interne.