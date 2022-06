Marko Bela: Lazar Comanescu este o alegere buna

Liderul UDMR, Marko Bela, considera ca demisia lui Adrian Cioroianu ar trebui sa creeze un precedent, deoarece un ministru este responsabil nu doar cu propriile gesturi si declaratii, ci si cu ceea ce se intampla in institutia pe care o conduce, transmite, marti, NewsIn.

Marko Bela a salutat numirea lui Lazar Comanescu la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Presedintele UDMR considera ca noul ministrul este o alegere buna, catalogandu-l drept un diplomat cu experienta.

Marko Bela a precizat ca alegerea este una potrivita mai ales pentru ca Lazar Comanescu s-a ocupat "cu experienta si profesionalism" de problemele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, si ca, in conditiile in care nu se poate spune decat in mod formal ca procesul de integrare s-a incheiat, "rigurozitatea si experienta sa vor fi benefice pentru minister".

Lazar Comanescu a fost propus, luni, de premierul Tariceanu, pentru a prelua sefia MAE, presedintele Basescu semnand decretul de numire in functie in aceeasi zi.

Ads