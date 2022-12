Marko Bela: Negocierile dintre UDMR si CNMT au esuat

Negocierile dintre UDMR si Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) privind colaborarea la alegerile parlamentare au fost un esec, a declarat joi, la Targu Mures, Marko Bela.

Liderul UDMR a precizat ca le-a oferit reprezentantilor CNMT locuri eligibile, doua astfel de locuri fiind in judetele Harghita si Covasna si ca nu intelege de ce acestia au refuzat oferta.

"Am incercat o colaborare electorala cu PCM si CNMT pentru a realiza o solidaritate cat mai mare a comunitatii maghiare din Transilvania. Aceasta colaborare nu s-a realizat nici la alegerile pentru Parlamentul European, nici la alegerile locale. Noi am castigat alegerile locale cu un procentaj de 85% in randurile maghiarimii", a precizat presedintele UDMR.

Marko Bela i- a prezentat liderului CNMT, episcopul Tokes Laszlo, un document in limba maghiara privind oferta UDMR cu locuri de deputati si senatori pentru reprezentantii CNMT, doua locuri eligibile suta la suta si infiintarea unui for politic de coordonare maghiara.

"Textele au fost pregatite pentru semnare, deci sunt definitive", a afirmat liderul Uniunii.

Chiar daca pentru aceste alegeri nu mai este timp pentru discutii, dialogul cu Tokes va putea continua pentru alegerile europarlamentare, a adaugat Bela.

"Exista o grupare mica, care a iesit candva din UDMR pentru ca nu a reusit sa se impuna si incearca o alternativa politica in afara. Probabil ca scopul lor este acela de a sparge UDMR, interesul lor nu este o colaborare", a mai afirmat liderul maghiar.

Marko Bela sustine ca nu se teme nici de competitia cu Partidul Civic Maghiar in Secuime.

"Intr-adevar, UDMR la alegerile locale a avut rezultate mai proaste in Secuime, dar si aceste rezultate inseamna doua treimi. Acolo UDMR a fost mai putin performant", a mai declarat Marko Bela.

